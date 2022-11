Amici, anticipazioni della puntata del 20 novembre 2022: ospiti, chi verrà eliminato e la sorpresa dei giudici

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Amici del 20 novembre 2022 gli allievi saranno ancora una volta messi a dura prova dai professori che valuteranno il loro talento e sceglieranno se farli restare o meno nella scuola di Maria De Filippi. Il primo a essere valutato sarà il cantante Piccolo G., allievo del professore Rudy Zerbi a cui Arisa ha dato un compito particolare durante la settimana: l’allievo infatti ha interpretato il brano ”Volevo un gatto nero”. Tutti gli altri cantanti della scuola invece hanno partecipato alla gara di canto giudicata da Dardust, che ha dato una valutazione a tutte le esibizioni dei ragazzi: tra questi a essere premiato è stato Tommy Dali che ha avuto un dieci, mentre Ascanio si è classificato ultimo.

Proprio per tale ragione il ragazzo ha dovuto affrontare una sfida immediata contro la cantante Angelina. Quest’ultima ha vinto la sfida giudicata da Carlo Di Francesco e pertanto Ascanio è stato eliminato dal programma.

Anticipazioni Amici 20 novembre 2022: cosa accadrà

Le anticipazioni di Amici della puntata del 20 novembre vedono poi un’altra eliminazione, quella della ballerina Claudia. Anche quest’ultima infatti, così come il cantante Ascanio, è stata messa in sfida immediata e dunque ha dovuto abbandonare la scuola di Maria De Filippi.

Un’altra gara ha visto poi protagonisti tutti i ballerini della scuola, giudicati da Eleonora Abbagnato, Garrison e Irma De Paola.

Questi ultimi hanno premiato la ballerina Maddalena mentre l’ultimo posto della classifica è stato occupato da Samuele. In puntata poi non mancheranno momenti divertenti: Maria De Filippi infatti festeggerà il compleanno della professoressa di danza Alessandra Celentano con una torta a sorpresa. Inoltre verranno trasmessi dei filmati in cui verranno mostrati i primi teneri approcci tra diverse coppie che si sono formate nella scuola come quella composta da Megan e Gianmarco.