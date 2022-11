Bobby Solo, cosa fa e dove vive oggi il mitico cantante: tutto sulla sua burrascosa vita privata

Bobby Solo è stato per decenni un vero simbolo della musica italiana: ecco come vive oggi e come spende la sua quotidianità con la sua famiglia.

Roberto Satti questo è il suo nome di battesimo, ma tutti lo conoscono come Bobby Solo, cantautore, chitarrista e attore. Fin da ragazzo si appassiona al mondo della musica e ha come idolo Elvis Presley, tanto da assumere uno stile canoro ed estetico molto simile al re del rock. Bobby Solo ha avuto una lunga carriera musicale ricca di successi che gli hanno permesso di scrivere bellissimi brani che sono poi diventati molto famosi. Ma andiamo adesso a scoprire che cosa fa oggi Bobby Solo e dove vive.

Cosa fa oggi e dove vive Bobby Solo

Roberto Satti, in arte Bobby Solo, è nato a Roma nel 1945 e oggi ha 77 anni.

È divenuto famoso come cantautore, chitarrista e attore. Tra i suoi brani più celebri troviamo Una lacrima sul viso, Zingara, Gelosia, Se piangi se ridi e tante altre ancora.

La vita sentimentale del cantante italiano è stata molto animata. Nel 1967 sposa la ballerina francese Sophie Teckel e dalla loro unione nascono tre figli, Alain, Chantal e Muriel, rispettivamente nati nel 1968, nel 1971 e nel 1975. Successivamente, nel 1991, la coppia divorzia e solo in seguito alla separazione, il cantautore decide di riconoscere Veronica, un’altra figlia nata nel 1990 avuta da una relazione con Mimma Foti.

L’artista si è poi risposato con una hostess dalle origini coreane-statunitensi, Tracy Quade, dalla quale ha avuto un altro figlio di nome Ryan nato nel 2013.

I due hanno ben 26 anni di differenza, ma tra loro sembra esserci stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Oggi vive insieme a sua moglie e a suo figlio Ryan negli Stati Uniti e continua a lavorare nel mondo della musica. Anche se auttualmente non si può definire come un artista da hit parede, le sue ultime produzioni richiamano i successi del passato, interpretati in chiavi differenti. Talvolta fa ritorno sul piccolo schermo, infatti, lo si vede in alcune occasioni come ospite in alcuni programmi tv, soprattutto in Italia.