Eleonora Abbagnato, tutto sulla stella della danza classica: gli inizi, il successo e l’amore con il marito Federico

Eleonora Abbagnato è uno dei più grandi talenti mondiali della danza classica: è anche un orgoglio italiano, e nonostante la carriera non ha rinunciato alla famiglia.

Eleonora Abbagnato è la ballerina siciliana che è riuscita a conquistare il mondo letteralmente a passo di danza. Si tratta, infatti, della prima ballerina italiana ad essere diventata étoile nel tempo della danza dell’Opéra di Parigi. Eleonora Abbagnato rappresenta il perfetto mix di classe, eleganza, passione e sacrificio. Dopo aver trascorso la sua infanzia a Palermo è riuscita a danzare sui palchi di tutto il mondo: aveva solo quattro anni quando un po’ per caso ha scoperto il mondo della danza e, grazie alla sua tenacia e costanza, è riuscita a raggiungere traguardi molto importanti.

Tutte le curiosità sulla celebre ballerina Eleonora Abbagnato

Eleonora Abbagnato si è abbattuta nel mondo della danza quasi per caso.

Fin da piccola era solita frequentare la scuola di danza di Marisa Benassai ed è proprio qui, che a soli tre anni, si innamora di questa disciplina. A soli 8 anni ballava già sulle punte e a 11 anni fa la sua prima apparizione in televisione grazie a Pippo Baudo.

Eleonora non è solo una ballerina, ma anche fatto esperienza nel mondo della televisione e del cinema. Nel 2009, infatti, è stata conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo accanto a Paolo Bonolis, Luca Laurenti e al modello israeliano Nir Lavi.

Successivamente è stata direttore artistico della squadra blu, in sostituzione di Miguel Bosè, nel programma di Amici di Maria de Filippi. Nello stesso programma è stata anche giudice della fase finale.

Per quanto riguarda il cinema, invece, Eleonora Abbagnato ha recitato in piccoli ruoli, come nel film il 7e l’8 di Ficarra e Picone.

È il 2010 quando Eleonora conosce Federico Balzaretti, l’amore della sua vita. Un incontro che avviene dal parrucchiere. Il loro sarà un fidanzamento lampo, poiché lui, qualche mese più tardi, a Natale, le fa una romantica proposta di matrimonio nella sua mansarda a Montmartre.

I due convoleranno a nozze il 13 giugno del 2011 nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo. Dal loro amore sono nati due figli, Julia e Gabriel.