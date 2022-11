Jacopo Malnati de Ipantellas è stato aggredito nella notte: rapinato e picchiato brutalmente, le sue condizioni

Il duo Ipantellas è formato da Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo. Nel 2009, quando si sono incontrati, stavano lavorando come animatori in un villaggio turistico di Varese e hanno scoperto che la loro comicità poteva produrre molto. Sono diventati il duo di YouTube più famoso d’Italia. Il loro canale ha attirato molto interesse, ammirazione, ammiratori e abbonati e ha iniziato ad accumulare molte visualizzazioni, punti di vista e fan. Anche se altri youtuber italiani hanno iniziato a produrre questi brevi e divertenti sketch, loro sono sempre stati all’avanguardia.

Jacopo Malnati de Ipantellas aggredito con una pistola, ferite al viso e percosse

Jacopo Malnati ha spiegato in poche righe suo social la terribile aggressione che ha subito: “Ciao ragazzi, volevo avvisarvi del fatto che questa sera purtroppo ho subito una rapina e un tentato omicidio da due ragazzi mentre ero appena salito in macchina.

Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato a uccidermi. Strangolandomi per derubarmi, io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso per poi fuggire”.

L’aggressione è stata violenta ma le conseguenze sembrano essere state tenute sotto controllo: “Io sto bene, a parte un po’ di punti, ma sono molto molto spaventato!

Mi spiace vivere in un mondo così…non mi meritavo questa aggressione spero che i ragazzi rifletteranno a lungo su quello che hanno fatto perché se fossi morto (e vi assicuro che mancava davvero pochissimo) si sarebbero devastate anche le loro vite (…) Non sembra ma sto bene grazie di cuore a tutti per i bellissimi messaggi di affetto. Cercherò di dare aggiornamenti appena sarò un pò più in forma.”. Le immagini che mostrano i danni riportati sul viso dallo youtuber sono sconvolgenti.