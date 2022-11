Lorella Boccia e Niccolò Presta: dal primo incontro alla nascita della figlia Luce Althea, tutto sul loro amore

La nota ballerina Lorella Boccia è sposata con Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta, manager di molti artisti e produttore televisivo. I due hanno una figlia, Luce Althea, nata nel mese di ottobre dello scorso anno.

Lorella Boccia e Niccolò Presta: il primo incontro

Lorella Boccia e il trentenne Niccolò Presta si sono incontrati per la prima volta quando lei partecipava al programma Mediaset condotto da Paolo Bonolis e intitolato Ciao Darwin nel quale il futuro marito era il produttore, mentre lei era una delle ballerine. Il loro fidanzamento è durato circa tre anni e successivamente si sono sposati nel 2019 in una cerimonia più privata del solito per componenti dello showbiz.

Prima delle nozze Lorella e Niccolò hanno effettuato una vacanza estiva in barca durante la quale hanno pubblicato numerose foto, comprese alcune di Lorella in bikini, che sono state molto apprezzate dai suoi fans. Anche la notizia di essere in attesa di una bambina da Niccolò, Lorella l’ha data nel corso di una trasmissione, Verissimo, intervistata dalla conduttrice Silvia Toffanin. In quella stessa occasione ha dichiarato di aver fatto aspettare cinque mesi a Niccolò prima di farsi baciare. Nel febbraio di quest’anno la partenza per lavoro di Niccolò Presta, rimasto lontano dalla moglie per 20 giorni, aveva fatto parlare di una possibile separazione tra i due, che è stata però successivamente smentita.

Il padre di Niccolò, Lucio Presta, è il compagno della showgirl e presentatrice Paola Perego.

Le parole di Lorella Boccia

In una intervista rilasciata dopo la celebrazione della ricorrenza di un anno di matrimonio la ballerina, che è stata anche conduttrice di un programma di Rai Due intitolato Made in Sud, insieme al cantante Clementino, ha parlato del rapporto con il marito Niccolò definendolo perfetto.

Per la Boccia, che nel giorno dell’anniversario ha indossato l’abito con il quale si era sposata 12 mesi prima, ha ricevuto un messaggio dal marito nel quale lui si definiva e definiva lei come due “numeri uno” che si completano nella loro unicità.