Lorella Boccia, tutto sulla ballerina e moglie di Niccolò Presta: vita privata, origini ed esordi

Lorella Boccia non è soltanto la ballerina emersa con Amici: ha fatto molti lavori diversi dai suoi esordi, mostrandosi molto eclettica.

Lorella Boccia è una talentuosa ballerina che negli anni si è fatta strada nel mondo della tv, anche come conduttrice. Il suo esordio nel piccolo schermo è avvenuto come concorrente del talent show di Maria De Filippi, Amici, ma da allora ne ha fatta di strada. Dopo essersi mostrata come una talentuosa, nonché bellissima ballerina, Lorella ha fatto tutto un percorso che l’ha fatta diventare una vera e propria star. Oggi è sposata con il produttore Niccolò Presta e insieme hanno una bellissima bimba, Luce.

Chi è Lorella Boccia: gli esordi e i primi successi

Lorella Boccia, classe 1991, è nata a Torre Annunziata in provincia di Napoli.

Fin da piccolissima manifesta una forte passione per la danza, passione trasmessa da sua madre che le ha dato questo nome in onore di Lorella Cuccarini. Dopo aver preso il diploma alla scuola di danza Harmony di Arnaldo Angelini, ha lavorato al Teatro San Carlo dove ha danzato in diversi spettacoli tra cui Il Guarracino e La Bella Addormentata.

A soli 18 anni decide di trasferirsi a Roma per lavoro, infatti entra a far parte del corpo di danza di Colorado e di altri programmi televisivi come Attenti a quei due, Per tutta la vita, L’anno che verrà, Si può fare e Tale e quale show.

La vera e propria svolta, però, arriva con la sua partecipazione ad Amici 12, il talent show condotto da Maria De Filippi, dove si distingue per la sua professionalità, bravura e bellezza.

Successivamente riceve un ingaggio molto importante, ovvero entra nel cast del film Step Up.

Nel 2018 ritorna ad Amici, ma questa volta in veste di conduttrice del daytime in compagnia di Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro.

In seguito la vedremo alla conduzione di Venus Club su Italia 1, un programma che può essere definito come la giusta via di mezzo tra un late e un talk. Un programma prevalentemente rivolto al pubblico femminile dove vengono ospitati personaggi importanti tra cui Mara Maionchi e Iva Zanicchi.

Nel 2022 Lorella torna in tv alla conduzione di Made in Sud, su Rai 2, accanto a Clementino.