Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 19-20 novembre 2022: il Sole fa perdere le staffe a un segno, chi sono i favoriti

L'astrologo Paolo Fox ha diffuso le previsioni dell'oroscopo per i segni zodiacali: alcuni avranno un bellissimo weekend.

Cosa dicono le stelle per il prossimo fine settimana? Ce lo dice Paolo Fox con le sue previsioni.

Ariete

In questi giorni le stelle sono ancora dalla vostra parte, pertanto trascorrerete momenti all’insegna della spensieratezza.

Toro

Il Sole in opposizione vi farà perdere la pazienza. Tuttavia a lavoro sarebbe meglio mantenere buoni i rapporti con i vostri collaboratori.

Gemelli

È arrivato il momento di chiarirvi con il vostro partner, le tante incomprensioni dell’ultimo periodo potrebbero minare il vostro rapporto.

Cancro

Cielo favorevole per voi nati sotto questo segno, ma anche se tutto sembra andare finalmente per il verso giusto, non è ancora il momento di adagiarvi sugli allori.

Leone

La Luna e Marte nel vostro segno vi hanno reso particolarmente nervosi. Approfittate di questo fine settimana per ritrovare la calma e l’armonia interiore.

Vergine

Il vostro cielo sarà piuttosto calmo. Con la vostra dolce metà riuscirete ad avere un’ottima intesa. Marte, invece, vi sostiene a lavoro.

Bilancia

Se siete dei cuori solitari nelle giornate di sabato e domenica potreste sentirvi confusi sul da farsi. Tutto, però, si farà più chiaro molto presto.

Scorpione

È arrivato per voi il momento di agire, d’altronde siete tra i più forti dello zodiaco e avete tutte le carte in regola per farlo.

Giornate intense dal punto di vista sentimentale.

Sagittario

L’amore e il lavoro saranno al top questo weekend. Se avete intenzione di intraprendere dei nuovi progetti non abbiate paura di chiedere una mano.

Capricorno

Eliminate i rapporti poco chiari dalla vostra vita, questo vi farà sentire meglio in futuro. A lavoro siate tenaci e portate avanti le vostre idee.

Acquario

Le stelle sono vostre complici questo fine settimana. Godetevi tutte le emozioni che vi regalano.

Pesci

Via libera all’amore e alla passione, ma attenzione alla troppa gelosia.

Domenica potrebbe esserci un ritorno di fiamma per i single.