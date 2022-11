Oroscopo di Paolo Fox di domani 19 novembre 2022: i segni sfortunati del weekend, Luna in opposizione

La Luna in opposizione porterà qualche cattiva notizia ad alcuni segni, che vivranno qualche tensione -soprattutto in amore.

Ecco cosa dicono le stelle per la giornata del 19 novembre 2022 secondo le previsioni di Paolo Fox.

Ariete

Cielo favorevole per quanto riguarda i sentimenti, potrebbero crearsi dei nuovi legami. A lavoro non è il momento di stare con le mani in mano, ma dovete darvi da fare.

Toro

I cambiamenti vi disorientano, ma sono necessari soprattutto quando si tratta di cambiare la propria posizione in meglio. Non agite di impulso sul fronte economico-finanziario.

Gemelli

La Luna in opposizione potrebbe creare qualche tensione in famiglia. Se il partner vi chiede dei chiarimenti fareste bene ad accontentarlo.

Cancro

Oggi sarete un po’ agitati, cercate di sfogarvi altrimenti potreste avere qualche fastidio psicosomatico.

Leone

Un nuovo rapporto sembra stia nascendo all’orizzonte, ma agite con calma. Venere, appena entrata nel segno, lo favorisce, ma voi tenete gli occhi aperti.

Vergine

Quando le cose non vanno nel verso giusto vi agitate subito. Provate a mantenere la calma o potreste commettere degli errori a cui sarà difficile rimediare.

Bilancia

State per concludere un accordo che si trova in cima alla vostra lista dei desideri. Oggi è la giornata giusta per esprimere i vostri sentimenti e aprire il cuore.

Scorpione

Siete molto evasivi con le persone che vi circondano e quest’atteggiamento potrebbe minare qualche rapporto. Non c’è bisogno di essere scortese con gli altri.

Sagittario

La giornata trascorrerà in perfetta sintonia con il partner.

La Luna e Venere nel segno vi renderanno particolarmente attenti e scrupolosi a portare a termine ogni impegno preso.

Capricorno

Con i vostri amici vi spalleggiate a vicenda, sopportandovi nei momenti di difficoltà. A lavoro andate molto d’accordo con il vostro staff, ma non adagiatevi sugli allori.

Acquario

Giornata serena per voi nati sotto questo segno, ma non banale.

Attualmente siete più propensi ad intraprendere un rapporto di amicizia, anziché sentimentale.

Pesci

Nel prendere le vostre decisioni affettive, puntate troppo sulla fisicità e questo è un errore. Dovete considerare le persone a 360 gradi.