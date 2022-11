Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 18 novembre 2022: Ida scappa via in lacrime

La puntata del 18 novembre a in attesa numerose sorprese per i telespettatori. Tutti credevano che Ida avesse ormai dimenticato Riccardo a seguito della sua nuova conoscenza con Alessandro però, non appena si viene a sapere in studio che il cavaliere ha riallacciato i rapporti con la sua storia ex Gloria, Ida scappa via in lacrime. La dama dopo questa dimostrazione, sembra non aver affatto dimenticato l’ex e tutta questa situazione non piace ad Alessandro che si sente tradito e preso in giro. Dal canto suo, Roberta, non può che trarre vantaggio da questo nuovo evolversi della loro relazione, sembra infatti in paziente attesa di poter riallacciare il suo rapporto con il bel Alessandro.

Roberta infatti mette in evidenza l’incuranza di Alessandro che sembra distante dalla ricerca del vero amore proprio perché non riesce a rendersi conto che tra Ida e Riccardo c’è ancora qualcosa. Armando, non è convinto da Alessandro proprio perché non vede alcuna reazione alle lacrime di Ida per Riccardo.

Il trono riserva sorprese

Non ci sono solo i quattro cavalieri nel torno over, anche Pinuccia riserva delle novità. La dama infatti questa settimana uscirà in esterna con Agostino, tra i due però non sembra scattare il colpo di fulmine, entrambi infatti sono concordi nel ritenere che la loro relazione è solo una bellissima amicizia e nulla di più.

proprio queste affermazione regalano il destro per tornare ancora una volta, sulla storia tra Ida e Riccardo, secondo gli opinionisti i loro sentimenti non si possono ricondurre ad un’amicizia. Tra loro c’è molto di più ed è impossibile non vederlo, ecco perché anche loro concordano con Armando nel vedere in Alessandro solo un uomo interessato al successo e alla visibilità, soprattutto dopo le ultime registrazioni e al semplicità con cui è passato da un rapporto all’altro senza mostrare al rimorso o sentimento di tristezza per la bella Roberta, vittima della situazione.