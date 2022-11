Giorgio Panariello sta male: annullato il suo spettacolo, cosa sta succedendo

Giorgio Panariello non potrà essere sul palco, questa sera, per motivi di salute. Per ora sono poche le informazioni che sono state fornite sul comico e attore.

Niente spettacolo di Giorgio Panariello questa sera, lunedì 21 novembre, al Teatro Augusteo di Napoli: la commedia toscana “La mia favola” dell’interprete è stata rinviata per non meglio precisati problemi di salute. Lo stesso teatro di via Toledo, nella zona turistica di Napoli, nei pressi di Piazza del Plebiscito, ha pubblicato su Facebook un comunicato per coloro che avevano già acquistato i biglietti per assistere alle battute di Panariello.

Il Teatro Augusteo ha annunciato che lo spettacolo di Panariello sarebbe stato riprogrammato alla stessa ora di prima. “I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data”, si legge nell’avviso.

Lo spettacolo verrà riproposto il 5 dicembre.

Non si sa, ad ogni modo, di che natura siano i problemi di salute che hanno colpito l’attore e comico toscani.

Giorgio Panariello annulla il concerto per problemi di salute: il comico dagli esordi al successo

Nel 1986, Carlo Conti, in vacanza a Vibo Valentia, incontra Panariello mentre si esibisce come Renato Zero e successivamente lo presenta nel suo spettacolo Succo d’arancia, dove debutta anche Leonardo Pieraccioni. Carlo Conti, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni formano in Toscana un trio comico che si esibisce al pubblico dei teatri nello spettacolo Fratelli d’Italia.

Nel 1994 hanno recitato sul piccolo schermo in Vernice fresca, su Teleregione Toscana. Sempre nel 1994, il loro programma Aria fresca, andato in onda su Canale 10, Videomusic, ha riscosso maggiore successo. La squadra Panariello-Conti è stata successivamente ospite della Rai e di Su le mani nell’estate del 1996 e di Va ora nell’estate del 1997.