Morto Jason David Frank, il leggendario power ranger verde della mitica saga di supereroi

Jason David Frank aveva solo 49 anni e per decenni era stato il simbolo di una saga leggendaria. Le ipotesi sulle cause del suo decesso portano al nascere di interrogativi sulla sua vita.

Ci ha lasciati una grande star del cinema e della televisione: Jason David Frank, uno dei protagonisti della serie dei Power Rangers, è stato trovato morto nelle scorse ore.

Sebbene il suo volto fosse spesso legato solo ed unicamente ad una maschera, ovvero quella del power ranger verde, l’aletr ego del personaggio di Tommy Oliver nella nota saga. Nella storia, Tommy Oliver compariva in un primo momento come personaggio negativo, ovvero guerriero di Rita Repulsa, nemica acerrima dei Power Rangers. In seguito avrebbe superato un percorso di redenzione e si sarebbe legato ai 5 power ranger, diventando uno di loro.

In diversi momenti ella saga è stato il leader del gruppo ed il protagonista della serie.

In seguito alla partecipazione alla saga, Jason David Frank fu travolto da un’enorme popolarità e moltissimo successo.

La maledizione dei Power Ranger: tutti i drammi vissuti da chi ha lavorato alla saga

Molti dei protagonisti della saga hanno vissuto momenti di grande dramma personale e professionale. Austin St. John, il protagonista e power ranger rosso, venne scambiato all’interno dell’industria cinematografica per l’attore porno Porn Ranger e per questo non ricevette più parti. Anche Ricardo Medina, anche lui ranger rosso, visse momenti molto complessi e vene condannato per omicidio nel 2015.

Sorte drammatica fu quella vissuta da Thuy Trange, prima ranger gialla, morta in un incidente a soli 28 anni. È morta piuttosto giovane anche Peta Rutter, ranger bianca, che ci ha lasciati a 50 anni per un tumore al cervello.

Anche la storia di David Yost, leggendario ranger blu, fece discutere molto> lasciò il set parlando di “episodi di paranormale” ma in seguito spiegò di essere stato discriminato per il suo orientamento sessuale.

Jason David Frank è stato trovato moto in Texas: aveva solo 49 anni.

La notizia del decesso è stata data dal settimanale TMZ. Secondo alcune fonti, la causa della morte potrebbe essere il suicidio: per ora però l’agente dell’attore, Justine Hunt, ha solo confermato il decesso in sé.