Oroscopo di Paolo Fox del 21 novembre 2021: tutti i segni e le previsioni

Ecco le previsioni dell’oroscopo per questo lunedì 21 novembre preparate come di consueto da Paolo Fox con suggerimenti per quanto riguarda amore e lavoro per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete

L’inizio di settimana porterà ai nati nell’Ariete una maggiore chiarezza in amore e quindi oggi è un giorno con molta serenità. Buone notizie in arrivo in ambito lavorativo, buone per fare un deciso salto di qualità.

Oroscopo Toro

Per i nati nel segno nonostante in campo sentimentale non tutto vada al massimo, si presentano dei miglioramenti e quindi devono essere goduti. Per quanto riguarda il settore del lavoro tutto sta procedendo nel migliore dei modi e un ulteriore incremento arriverà con il nuovo anno.

Oroscopo Gemelli

Dopo una settimana scarsamente brillante per i nati nei Gemelli oggi nei inizia una con possibilità di recupero in campo sentimentale. In ambito lavorativo è meglio non dire apertamente quello che si pensa, meglio tenerlo sottotraccia.

Oroscopo Cancro

I nati nel Cancro in questo giorno hanno le stelle dalla loro parte e questo li favorisce in amore per cui si possono lasciare andare in questo settore. Possibili miglioramenti nel campo del lavoro dopo un periodo con qualche stop.

Oroscopo Leone

Per i nati nel leone oggi è il giorno giusto per dedicare maggiore spazio all’amore lasciando un po’ da parte le attività lavorative. Per le questioni professionali si può aspettare la giornata di martedì.

Oroscopo Vergine

I nati nella Vergine vedono dei problemi presenti in ambito sentimentale che devono essere risolti, magari con un momento di riflessione. In ambito lavorativo è necessario avere maggiore chiarezza sulle cose da fare.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nella Bilancia il lunedì promette molto bene in campo sentimentale e quindi possono lasciarsi andare senza problemi.

In ambito lavoro potrebbe arrivare in poco tempo una chiamata molto interessante.

Oroscopo Scorpione

Per i nati nello Scorpione dopo una domenica in ribasso sarà un lunedì con forti emozioni in amore e anche sul lavoro potrebbe essere il momento per realizzare un importante progetto.

Oroscopo Sagittario

I nati nel segno oggi in amore sono spinti da Venere a godere dei piaceri. In ambito lavorativo per mostrare il proprio vero volto è necessario un maggiore impegno.

Oroscopo Capricorno

I nati nel segno devono mettere maggiore impegno nella ricerca dell’amore sfruttando l’appoggio di Venere. Anche sul lavoro è necessario un maggiore impegno, ma soprattutto fare chiarezza sui propri obiettivi.

Oroscopo Acquario

Per i nati nell’Acquario è necessario mettere un punto fermo sulle avventure precedenti in ambito sentimentale e ripartire con nuove avventure. Buone sensazioni anche in ambito lavorativo con il cielo di lunedì che promette bene.

Oroscopo Pesci

I nati nei Pesci non devono lasciarsi travolgere dai possibili dubbi in campo sentimentale e mettere una pietra ferma, guardando soprattutto il bello. Per quanto riguarda il lavoro è necessario un momento di pausa.