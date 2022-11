Soleil Sorge, tutto sul fidanzato Carlo Domingo: come si sono conosciuti, che lavoro fa, il loro amore

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e il suo misterioso fidanzato continuano ad essere tra i protagonisti del gossip, ma di chi si tratta? Il fidanzato dell’influencer si chiama Carlo Domingo, è un imprenditore siciliano, ma al contrario di Soleil non ama il gossip e per questo si è sempre tenuto alla […]

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e il suo misterioso fidanzato continuano ad essere tra i protagonisti del gossip, ma di chi si tratta? Il fidanzato dell’influencer si chiama Carlo Domingo, è un imprenditore siciliano, ma al contrario di Soleil non ama il gossip e per questo si è sempre tenuto alla larga dal mondo dello spettacolo. L’imprenditore siciliano, infatti, tiene molto alla sua immagine e alla sua amata azienda, tanto che sembra aver fatto un patto di riservatezza con la fidanzata prima che lei varcasse la soglia della casa più spiata d’Italia.

Chi è Carlo Domingo, il fidanzato di Soleil Sorge?

Essere fidanzato con una delle influencer più seguite in Italia, però, significa rinunciare un po’ anche alla propria privacy, in quanto qualche notizia su di sé trapela sempre:ecco tutto quello che si sa su Carlo Domingo.

Carlo Domingo ha origini siciliane, infatti è nato a Marsala, ma attualmente vive a Milano. Figlio di Giusy Parrinello e Enzo Domingo, è il titolare dell’azienda di famiglia, la Domingo Comunication. Con la sua attività, Carlo si occupa, dunque, di comunicazione nel mondo del fashion e della moda di lusso. L’azienda ha anche un pagina Instagram molto seguita che conta migliaia di followers.

Soleil Sorge e Carlo Domingo: la loro storia d’amore

Proprio per via della riservatezza di lui, non si sa molto sulla loro love story. Tuttavia, i due sono stati avvistati per la prima volta insieme lo scorso agosto a Milano.

Stando a quanto dicono alcune indiscrezioni, sembra che lui abbia lasciato la sua fidanzata storica, con la quale aveva una relazione da circa tre anni, proprio per stare con Soleil. Durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello,. Soleil si è avvicinata molto ad Alex Belli, tanto che ad un certo punto ha temuto che Carlo non fosse più disposto ad aspettarla una volta uscita dalla casa.

Proprio nella casa, Soleil parla per la prima volta di questo misterioso fidanzato dicendo di sentirsi veramente amata e di essere tornata a credere nell’amore.