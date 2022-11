Uomini e Donne, Federico Nicotera arriva alla sua decisione: ha capito chi è la ragazza giusta per lui

Federico Nicotera è da pochi mesi un tronista, ma sembra già pronto ad abbandonare il trono per dedicarsi alla ragazza che potrebbe renderlo felice per sempre.

Questa nuova puntata di Uomini e Donne vedrà come protagonista al relazione tra Ida e Alessandro, che apparentemente consolidata e pronta a decollare si dimostra invece più debole di quando si potesse credere. Non appena l’ex fidanzato di Ida, Riccardo, ha presentato in puntata la sua ex Gloria, le cose sono radicalmente cambiate. Il pubblico infatti ha avuto modo di vedere, in maniera evidente, come ancora ci siano dei sentimenti profondi che legano la dama con il cavaliere. I due infatti dopo un vivace scambio di battute sembrano gelosi l’uno dell’altro, come se i nuovi compagni fossero solo un motivo per farsi un dispetto.

Se Gloria sembra comprendere immediatamente la presenza di qualcosa tra Ida e Riccardo, Alessandro sembra non voler capire, secondo gli opinionisti, in realtà, lui non è interessato alla dama ma solo alla visibilità che gli può portare. Altre teorie invece vedono Alessandro incapace di provare dei veri sentimenti e quindi pronto ad impegnarsi on chiunque solo per avere qualcuno accanto.

Carola e Federico Nicotera pronti al grande passo?

Se l’argomento in questione tiene banco costantemente, ci sono anche altre storie che devono essere sviscerate nel corso del programma.

Tra tutte la relazione evidente tra Carola e il tronista Federico. I due ormai sembrano pronti a compiere il grande passo anche se entrambi mostrano ancora un po’ di incertezza.

Cosa accadrà durante la puntata? Ci sarà spazio per i commenti degli opinionisti ma anche di Maria che non sembra infatti convinta sulle reali intenzioni dei ragazzi. per quanto riguarda Gemma, purtroppo il suo momento al centro dello studio verrà interrotto da un nuovo litigio tra Ida e Riccardo che non farà altro che acuire nuovamente le tensioni con la bella Roberta che sembra provare ancora dei forti sentimenti per Alessandro.

Vedremo come andranno le cose nel corso del programma e come si evolverà la relazione tra dame e cavalieri a seguito dei recenti trascorsi.