Anna Maria Barbera, Sconsolata torna in tv e non è priva di risentimento: cosa è accaduto in questi anni

Anna Maria Barbera, che tornerà in scena nella prossima puntata di Zelig, la serie di successo di Canale 5, ha parlato in esclusiva a TvBlog del suo nuovo progetto. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada condurranno la puntata dello show, che vedrà la partecipazione di diversi grandi nomi.

Da anni Anna Maria Barbera ha lasciato la televisione dedicandosi perlopiù al teatro, ed ora spiega perché (senza evitare una nota di rancore verso il tubo catodico).

La televisione di questi ultimi anni non è stata grata a lei, che è stata la Sconsolata più amata della tv: “penso lo spazio ci sia e lo abbiamo visto con chi ha saputo porsi e imporsi all’attenzione di chi avrebbe il compito di portare al Pubblico gli interpreti che elegge.

Nel mio caso, poco incline alle dinamiche promozionali, non ho visto riconoscere le capacità dunque l’utilizzo, di una persona oltre il personaggio, con la sua professionalità”.

Il ritorno però ci sarà e sarà in quella che per lei è la sua casa, ovvero Zelig. Per lei il programma significa molto: “Intanto un’appartenenza.

E un appuntamento col Pubblico a casa per dirsi come stiamo, cercando di ridere e irridere il momento storico oggi dolente, con l’affetto di un Programma che quasi ci rassicura restando, laddove invece tanto delle nostre vite non é più.

Ha cercato di esaudire le aspettative del Pubblico, fedele al Tempo di cui riferisce e al suo intento di irriderlo. E pur attraversato dalle sue età resta un irriducibile ever-grint!”.