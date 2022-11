Chi l’ha visto, anticipazioni puntata del 23 novembre 2022: arrivano grandissime novità su una scomparsa

Federica Sciarelli è pronta ad aspettare i telespettatori nella puntata che andrà in onda domani in prima serata su Rai Tre. Come sempre il programma concentra l’attenzione sulle sparizioni di persone che sembrano aver fatto perdere le proprie tracce. Vediamo insieme Chi l’ha visto, anticipazioni puntata del 23 novembre 2022.

Il caso di Sara e Karol

Quello che di sicuro non manca a Chi L’ha Visto è la capacità di coinvolgere molte persone nelle ricerche. Grazie a questo è stato possibile aiutare i genitori di Sara e Karol (rispettivamente 14 e 15 anni) che lo scorso 16 novembre erano uscite di casa per recarsi, come di consueto, a scuola.



Quella mattina, però, le ragazze non sono entrate nel liceo rimanendo nel pullman che dovrebbe averle portate fino a Torino. I genitori delle ragazze hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri pensando poi di rivolgersi anche a Chi L’ha Visto.

Il ritrovamento di Sara e Karol

Le famiglie delle due ragazze erano ospiti nella scorsa puntata di Chi l’Ha Visto e grazie a una telespettatrice attenta sono state ritrovate. Una donna che stava guardando la trasmissione, infatti, ha subito chiamato la conduttrice avvisando che nel Flixbus preso dalle ragazze c’era anche sua figlia la quale ha scattato delle foto nel pullman dove comparivano Sara e Karol.

La telespettatrice ha inviato la foto alla trasmissione in modo che i genitori hanno potuto confermare l’identità delle loro figlie.



Grazie al programma il caso è stato subito risolto e per fortuna questa volta si trattava solo di una bravata.

Anticipazioni puntata: di cosa si parlerà

Non ci sono grandi informazioni su quello che andrà in onda nella puntata di Chi l’ha Visto di domani 23 novembre 2022 anche se nella trasmissione si tornerà a parlare di vari casi. Tra essi verranno dati aggiornamenti per quanto riguarda le sparizioni analizzate nelle puntate scorse, non mancheranno le testimonianze di parenti e amici e di persone che hanno visto i soggetti per l’ultima volta.