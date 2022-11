GF Vip,Daniele Dal Moro ricoverato d’urgenza in ospedale: corsa in ambulanza, le sue condizioni

Daniele Dal Moro si sarebbe sentito male all'improvviso: grande lo spavento per i vipponi che lo hanno visto andare via in ambulanza.

Daniele Dal Moro è stato ricoverato d’urgenza mentre si trovava dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Sul suo ricovero non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte della produzione e ne ha parlato solo con alcuni dei suoi coinquilini.

Daniele Dal Moro ricoverato d’urgenza in ospedale: cosa ha raccontato

Due sere fa Daniele Dal Moro ha avuto un forte malore che ha portato la produzione a optare per un trasporto d’urgenza in ospedale. Dopo un tot di ore, Daniele sarebbe tornato nella Casa, senza però raccontare nei particolari cosa sia successo. Dal Moro ha semplicemente raccontato di aver fatto alcune analisi ma di non poter dire niente di più (è escluso che si tratti di Covid 19 perché in quel caso sarebbe stato isolato e messo in quarantena).

Ieri, dopo la puntata e dopo aver litigato con Edoardo Donnamaria per alcuni fraintendimenti, Dal Moro ha deciso di chiudere la lite dicendo: “Ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale, con l’ambulanza.

Non dovrei incazzarmi, dovrei stare tranquillo”. In seguito ha parlato con Micol Incorvaia, a cui ha raccontato di essersi spaventato molto, ma la regia ha deciso di censurare e cambiare inquadratura.