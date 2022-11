Oroscopo di Paolo Fox del 22 novembre 2022: Ariete in difficoltà, gli altri segni con una giornata difficile

Giornata difficile per i nati sotto il segno dell'ariete, che oggi dovranno fronteggiare diversi ostacoli e vivranno una giornata in salita. Altri segni saranno molto più fortunati.

L’astrologo Paolo Fox ha pubblicato sui suoi canali le previsioni per lo zodiaco del giorno 22 novembre 2022: grandi novità per alcuni fortunati segni.

Ariete

Giornata difficile da sopportare a causa dei recenti imprevisti che vi tengono particolarmente impegnati. Attenti a non offendere chi vi sta vicino.

Toro

In un momento di rabbia si dicono cose che a volte non si pensano, purtroppo però voi siete fin troppo sinceri per dire ciò che non pensate. Chi vi sta vicino vi conosce bene.

Gemelli

Attenzione a chi vi rivolgete, nessuno vi può aiutare a risolvere i problemi. Impegnatevi più del solito per raggiungere i vostri obiettivi.

Cancro

Troppe volte avete preso parte a cene di cui non vi interessava nulla solo per amore del partner, adesso che siete voi a chiedere nessuno è disposto a seguirvi, riflettete.

Leone

Non siete ancora pronti a fare il grande passo, pertanto non vi resta che cercare di seguire l’amore per quanto vi è possibile. Sul lavoro un po’ di problemi, ma niente di così grave.

Vergine

Potete far fronte a tutti gli imprevisti che vi si pongono davanti se avete accanto qualcuno pronto ad aiutarvi e sostenervi, il consiglio però è quello di non contare solo ed esclusivamente sugli altri.

Bilancia

Non c’è modo di cambiare l’andamento naturale delle cose, siete sempre indecisi e questo purtroppo vi penalizza. Provate a imporvi degli obiettivi più facili.

Scorpione

Non siete in grado di risolvere i problemi degli altri, seguite sempre la corrente ma non arrivare mai al traguardo. Adesso è giunto il momento di iniziare a fare affidamento su voi stessi se non volete ritrovarvi a piedi.

Sagittario

Godetevi il momento, avete raggiunto i vostri obiettivi e nessuno può negarvi il successo. A breve ci saranno altre occasioni per eccellere.

Capricorno

La famiglia vi rende felici ma gli impegni non sono da meno.

Bisogna davvero mettere un punto agli eccessi.

Acquario

Chi di voi ha avuto modo di conoscere il mondo, sa bene quanto sia difficile affrontare i momenti di sconforto.

Pesci

Fatevi coraggio e a breve, ci saranno buone notizie anche per voi, avrete modo di raggiungere gli obiettivi ma l’impegno sarà importante, non perdete tempo.