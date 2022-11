Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi parla con Riccardo Guarnieri e cambia tutto, il miracolo di Queen Mary

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne del 22 novembre ci saranno delle importanti novità per quanto riguarda la tronista Lavinia. La giovane al momento è interessata a tre ragazzi: Alessio, Francesco e Alessio Campoli (ex conoscenza di Uomini e donne perché aveva già partecipato come corteggiatore di Angela Nasti). Proprio con quest’ultimo Lavinia sembra avere ancora delle difficoltà: Alessio infatti nelle puntate precedenti aveva lasciato lo studio di Maria De Filippi ma la tronista aveva deciso di richiamarlo. Di ciò però non è stato molto contento il casertano Alessio Corvino, che si è detto molto deluso dal comportamento della ragazza.

Proprio per questa ragione il corteggiatore campano ha deciso non presentarsi in esterna con Lavinia, spiegando successivamente le sue motivazioni.

Anticipazioni Uomini e donne: cosa accadrà nella puntata del 22 novembre 2022

Le anticipazioni del 22 novembre della puntata di Uomini e donne vedono poi protagonisti anche alcuni volti noti del trono over. Dopo le parole di Riccardo Guarnieri, che si era detto infastidito dal fatto che la sua ex fiamma Ida Platano uscisse nuovamente con Alessandro, questa volta al centro dello studio di Maria De Filippi ci sarà Armando.

Il cavaliere napoletano ha da poco chiuso una relazione con la dama Cristina, suscitando numerose polemiche non solo tra il pubblico in studio ma anche tra quello a casa.

Deciso a trovare una compagna per la vita però, Armando non si è arreso scegliendo di uscire con un’altra donna. Questo suo comportamento ha deluso la bella Cristina che invece si aspettava qualcosa di più dall’uomo. Ancora una volta l’attenzione sarà puntata su Riccardo che ha deciso di abbandonare lo studio ma che in seguito verrà richiamato proprio da Maria De Filippi che lo inviterà a ragionare.

L’uomo discuterà con Ida, l’unica donna che secondo le sue dichiarazioni avrebbe portato all’altare ma che ormai sta frequentando un altro uomo.