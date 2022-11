Ida Platano e Alessandro, la nuova vita della Dama: amore alle stelle, ma Riccardo Guarnieri potrebbe rovinare tutto

Sembra che Ida Platano e Alessandro Vicinanza si stiano avvicinando sempre di più mentre la coppia continua il suo percorso a Uomini e Donne. Durante il confronto a distanza tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza di martedì 22 novembre, quest’ultimo ha rivelato di aver presentato Ida a sua madre, che era stata al telefono con lui: “L’ho sentita al telefono e mi ha detto che, d’ora in poi, sarà lei a regalarmi i fiori e non suo figlio”, ha detto al parterre.

Ida e Alessandro, torna il fantasma di Riccardo Guarnieri: cosa succede

Rimane comunque un terzo incomodo nella coppia, ovvero il sempreverde Riccardo Guarnieri che sa che Ida Platano rappresenta il sentiero più sicuro da percorrere per assicurarsi un posto negli studi di Uomini e donne, anche senza fare materialmente qualcosa.

Lo stesso Alessandro Vicinanza non sembra essere contento della presenza continua in studio di Guarnieri che, data la conoscenza di vecchia data, sa che tasti premere con Ida Platano e finisce sempre per farla arrabbiare e scatenare qualche reazione che il fidanzato di lei (possiamo chiamarlo così?) non gradisce affatto.

Le cose ad ogni modo sembrerebbero andare bene tra di loro: Deianira Marzano ha anche pubblicato una foto che li ritrae insieme di poche ore fa, a confermare che la relazione va avanti: siamo forse vicini al momento in cui vedremo Ida Platano scomparire dal trono over?