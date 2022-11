Oroscopo di Paolo Fox del 23 novembre 2022: tutti i segni e le previsioni

Paolo Fox non prevede giornate molto facili per alcuni segni, che dovranno prendere delle decisioni importanti.

L’astrologo Paolo Fox ha parlato: per la giornata del 23 novembre 2022 sarà un po’ difficile per i segni d’aria, che dovranno prendere delle decisioni importanti e difficili.

Ariete

Non siete pronti per affrontare i cambiamenti radicali che stanno per avvenire e l’unica cosa che potete fare è cercare di non subirli a pieno. Impegnatevi per modificare la vostra forma mentis.

Toro

Non c’è limite al peggio e negli ultimi tempi lo avete capito, adesso non vi resta che moltiplicare gli sforzi per far fronte alle difficoltà, eccellendo come siete soliti fare.

Gemelli

Non ancora abbastanza convinti del partner, avete deciso di metterlo alla prova con un’ultimo tranello.

Potreste rendervi conto di essere voi quelli non adatti a stare in coppia.

Cancro

Non siete stati in grado di raggiungere quegli obiettivi che vi eravate prefissati, purtroppo a volte, nella vita, i momenti di stop accadono, ecco perché bisogna saper reagire.

Leone

Inizialmente i risultati erano visibili ma adesso vi siete lasciati un po’ andare. La dieta non funziona e a tavola non tutto va per il meglio, la decisione come al solito è vostra.

Vergine

Impossibile non apprezzare l’impegno che mettete in ogni singola cosa. Purtroppo però in una giornata ci sono solo 24 ore quindi dovete delegare o velocizzare alcuni adempimenti.

Bilancia

Non vi trovate bene in team, siete la tipica persona che ama imporsi e imporre le proprie idee. A breve ci sarà qualcuno in grado di tenervi testa, fate molta attenzione.

Scorpione

Avere il partner dalla vostra parte è utile, però non potete chiedere sempre agli altri di risolvere i problemi.

Adesso rimboccatevi le maniche e concludete presto il lavoro.

Sagittario

Ci saranno delle belle novità che vi vedranno protagonisti. Non vi resta che attendere.

Capricorno

Avete intenzione di cambiare lavoro, pertanto, tornate a studiare tutto ciò che potrebbe essere utile per superare qualche test.

Acquario

Un colloquio importante sta per decidere il vostro futuro, affrontate il tutto con semplicità e un po’ di furbizia.

Pesci

Siete amanti delle sfide ma odiate perderle, preparatevi e ci saranno delle belle sorprese.