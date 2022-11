Oroscopo di Paolo Fox di domani 24 novembre 2022: tutti i segni e le previsioni del famoso astrologo

Ariete

Sarà una giornata impegnativa sotto tutti i punti di vista. La continua ricerca di approvazione vi porterà a fare più del dovuto senza ottenere però alcun riconoscimento.

Toro

Non c’è modo di capire se siete voi particolari o è il mondo che non è ancora pronto a comprendere i vostri ragionamenti. L’unica soluzione è quella di ignorare quello che c’è intorno a voi.

Gemelli

Non lasciatevi influenzare dal pensiero altrui, proseguite sulla vostra strada e avrete modo di vedere che non tutto il mare vien per nuocere. Attenzione a non lasciare qualche spiraglio aperto al passato.

Cancro

Chi vi ha detto che le cose vanno sempre meglio ha sbagliato, la Luna nel vostro segno porterà incomprensioni e un po’ di litigi in amore.

Attendete pazientemente che le cose possano migliorare.

Leone

Non vi perdete d’animo e si vede, ma nessuno può starvi dietro e fare quello che dovreste fare voi. Un po’ di rispetto per chi cerca di appoggiarvi sempre sarebbe l’ideale per trovare un ambiente sereno in cui lavorare.

Vergine

Non lasciatevi prendere dallo sconforto, piano piano le cose arrivano e vi sorprendono. C’è ancora un po’ di tempo prima dell’effettivo ritorno al lavoro, godetevelo.

Bilancia

Siete stati presi in giro, motivo per cui adesso avete molte difficoltà nel fidarvi del prossimo.

Adesso però tirate fuori gli artigli e fatevi valere.

Scorpione

Non c’è niente di meglio di un giorno di relax per ritrovare le energie perdute e dimenticare le sofferenze. Attenti però a non trovare qualcuno pronto a sfidarvi nuovamente.

Sagittario

Siete ancora in tempo per tirarvi indietro, ragionate meglio sulle decisioni da prendere, pensando più al vostro benessere e meno a quello degli altri.

Capricorno

Un po’ di sano egoismo è quello che vi ci vuole per tornare a sorridere, lasciate stare l’amore per il momento non siete pronti a condividere nulla.

Acquario

Finalmente vivrete un periodo sereno e tranquillo che vi consentirà di pensare al vostro futuro in maniera concreta.

Pesci

Adesso è giunto il momento di far vedere chi siete, impegnatevi per ottenere quello che volete, nessuno può togliervi il coraggio.