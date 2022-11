Nancy Brilli, bomba su Gabriel Garko: “Mi è stato proposto di fare un finto fidanzamento”

Nancy Brilli non ha sconti per nessuno, e non ha avuto paura di raccontare cosa accadde qualche anno fa con l'agenzia di Alberto Tarallo.

Durante l’intervista rilasciata a Belve nella serata di martedì 22 novembre 2022, Nancy Brilli ha parlato del calcio di Ivano Fossati, dello schiaffo di Paolo Virzì, della rivalità di Elena Sofia Ricci e del caso Ares. La società di produzione televisiva di Alberto Tarallo, Ares, è stata al centro delle cronache per vicende amorose e scoop orchestrati ad arte, anche a causa delle dichiarazioni di Rosalinda Cannavò sul Grande Fratello Vip. A seguire questa storia è stato Gabriel Garko, e Nancy Brilli ha descritto come è arrivato a lavorare con lei nella serie televisiva Il bello delle donne. Forse non conosceva i retroscena.

Nancy brilli: cosa accadeva anni fa con Gabriel Garko

Tra le cose di cui ha parlato, anche una serie di litigi con altre personalità dello spettacolo. Tra queste anche Paolo Virzì: “Mi scrisse una lettera dicendomi che chi andava da Pippo Baudo vestita da sera non era credibile in un ruolo di operaia, di fatto abbiamo litigato, e gli ho dato uno schiaffo, sì”. Avrebbe litigato anche con Elena Sofia Ricci, perché ha avuto una storia con il fu marito di quest’ultima: ”Non vivevano più insieme e parlavano male l’uno dell’altra, non era vero che fosse lei la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa”.

Gli scoop più esplosivi sono però legati alle proposte di “lavoro” che Alberto Tarallo di Ares le fece un tempo:”Mi è stato proposto di fare un finto fidanzamento con Gabriel Garko, ma dissi di no.

Non so neanche se Gabriel lo sapeva. Tarallo li chiamava ‘scoop’. Rifiutai. Me lo offrì anche con Garko, ma non so se lui lo sapesse”. Pare che Garko venisse offerto come fidanzato a moltissime. Del resto lo aveva raccontato anche Rosalinda Cannavò dentro la Casa del GF Vip.

Ma perché ora non vediamo più Nancy Brilli in televisione? Lo ha spiegato lei stessa, parlando di un episodio accaduto 18 anni fa: “Sono andata a chiedere in Rai e c’era una funzionaria che mi ha detto che le attrici non erano più le belle ragazze degli anni ‘90 ma erano donne vere (…) Me l’ha proprio detto”.