Alessia Mancini pubblica il suo primo libro, Il sorriso è l’ingrediente segreto: di cosa parla e perché è importante

Alessia Mancini "cambia lavoro" e diventa scrittrice: tutto quello che si sa su cosa contiene in suo nuovo libro che parla di cucina (e non solo).

È uscito da pochi giorni ed è già terminato in prevendita il libro di Alessia Mancini Il sorriso è l’ingrediente segreto, di Mondadori Electa è piaciuto ai suoi fan, che la seguono da anni. La bella showgirl, infatti, già conduttrice di successo sulle reti Mediaset e moglie e mamma soddisfatta, ha voluto mettersi in gioco con un’attività nuova per lei, quella della scrittrice. Il libro è una raccolta di ricette semplici da preparare e adatte a tutta la famiglia, alcune da proporre agli ospiti più esigenti e altre da sperimentare durante la settimana.

Per avere un’idea delle sue abilità culinarie, della bravura e della manualità con cui riesce a gestire alcuni ingredienti basta seguirla sui social.

Ed è grazie alle ricette che pubblica sul suo canale che è riuscita a ottenere milioni di like, facendosi conoscere anche come cuoca.

Alessia Mancini e il suo nuovo libro

Bella, intelligente e con un’innegabile verve che la rende la simpatica showgirl che conosciamo da anni, Alessia Mancini ha cominciato con Passaparola e poi con Striscia la notizia, mostrando sempre grande impegno per tutto ciò che ha fatto. E il libro che ha scritto, Il sorriso è l’ingrediente segreto, non è altro che frutto della sua crescita, professionale e interiore, che l’hanno condotta a un cambiamento della sua vita e alla voglia di migliorarsi sempre in tutti gli ambiti della vita.

Chi la segue da anni non potrà non aver notato i profondi cambiamenti, dal matrimonio ai figli, passando per scelte di lavoro diverse rispetto al passato. Una trasformazione che è simbolo di un successo che è in continua crescita ed evoluzione, proprio come le pagine del libro che sfoglierete, sempre diverse, originali e stuzzicanti, per non stancare mai chi le prepara!

Perché è speciale: Il sorriso è l’ingrediente segreto

Il libro è un concentrato di bontà e originalità, tra ricette tradizionali rivisitate e ingredienti sapientemente selezionati.

Ogni piatto viene spiegato con semplicità per renderle accessibili a tutti.

E per chi avesse voglia di incontrarla personamente per farsi autografare la propria copia, Alessia sarà alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano in diverse occasioni per accogliere i suoi fan.