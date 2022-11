Amici, anticipazioni della puntata del 27 novembre: alcuni ragazzi nei guai, Maria De Filippi perde la pazienza

Sale la tensione in studio ad Amici nella puntata che andrà in onda domenica: alcuni ragazzi hanno violato le regole e ora ne pagano le conseguenze.

È stata già registrata la puntata di Amici che andrà in onda il 27 novembre 2022 alle 14:10. Nel corso della trasmissione avremo diversi colpi di scena e ospiti come Irama, Cristiano Malgioglio e Federica Gamba. Scopriamo insieme tutte le novità che vedremo domenica in compagni a di Maria De Filippi.

Amici 2022: puntata del 27 novembre 2022, i ragazzi finiscono nei guai

La trasmissione si aprirà con alcuni video che mostrano l’incuria dei ragazzi nei confronti della casa in cui vengono ospitati. Una situazione che sta degenerando al punto che Maria De Filippi intende sollecitare un provvedimento disciplinare nei confronti di tutta la classe, che continua a sottrarsi alle proprie responsabilità.

Mentre, infatti, una parte dei ragazzi si sta impegnando sia per le sfide artistiche che per mantenere l’ordine in casa, gli altri si mostrano noncuranti e disordinati, approfittandosi della buona fede dei propri compagni.

Se verrà erogato il provvedimento disciplinare, i ragazzi andranno senz’altro sotto pressione, dal momento che si aggiungerà al lavoro quotidiano anche una serie di sfide immediate imposte dai professori come forma di lamentela a questa situazione.

La puntata di Amici del 27 novembre 2022: chi andrà in sfida

Secondo le anticipazioni, NDG finirà in sfida immediata dietro richiesta di Lorella Cuccarini e Rudy Zerby, mentre Alessandra Celentano ha chiesto di mandare in sfida Gianmarco e Mattia su istanza di Todaro. Cantando I hate you I love you e Fuori, NSG vince contro Michelle nella sfida immediata mentre Mattia ha vinto ballando jive, Blending Lights con i voti espressi da Alessandra Celentano e Emanuel Lo.

Todaro, al contrario, ha preferito astenersi a causa della punizione inflitta da Maria De Filippi che non gli ha permesso di ballare, nonostante la vittoria ottenuta nella sfida Tim.

Storia diversa per Gianmarco che ha ottenuto solo voti sfavorevoli, slavo quello della Celentano che ha volutamente strappato il foglio con la sua decisione, motivando il gesto con il bisogno di meditare sulla scelta da prendere.

I voti negativi che sono stati attribuiti a causa del comportamento scorretto dei ragazzi in casa ha senza dubbio penalizzato le posizioni di alcuni di loro, soprattutto quelle di Tommy e Aaron, che nonostante siano i primi sono a rischio perché non fanno mai le pulizie.