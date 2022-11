Beatrice Valli svela al marito Marco Fantini il sesso del bebé, lui ci rimane malissimo

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno scoperto il sesso del bebé in arrivo: non è un segreto che il papà Marco avrebbe desiderato dopo due femmine provare l'esperienza di un figlio maschio.

Non c’è due senza tre: inutile girarci intorno, nascerà un’altra femmina a casa Fantini-Valli.

Beatrice Valli ha infatti condiviso con i suoi follower la notizia che in questi giorni sta agitando la casa che condivide con Marco Fantini, suo compagno da molti anni e suo marito da uno: nel suo grembo sta crescendo una nuova femminuccia, proprio come Bianca e Azzurra, le due bimbe avute in precedenza.

Rimane dunque unico maschio Alessandro Bovi, il primogenito di Beatrice Valli, a far compagnia a Marco Fantini, che pare aver fino all’ultimo desiderato avere un figlio maschio dall’amatissima moglie Beatrice.

Purtroppo, il suo desiderio non è stato esaudito.

Beatrice Valli lo ha spiegato molto bene nel post in cui ha condiviso il video del gender reveal: “È ufficiale ragazzi! In casa Vallini vince il GIRL POWER! 🎀 e pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi due ometti e invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche altro anno 😂 P.s: si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile”.

Marco Fantini scopre di avere un’altra figlia femmina, l’espressione sconvolta

Il volto attonito di marco Fantini al momento della notizia è semplicemente inestimabile: “Per buon auspicio mi vesto con abito blu, camicia azzurra, mutande e calzini azzurri” aveva detto Marco Fantini nella parte iniziale del video.

Anche gli altri bambini sembravano essere deliziati dalla possibilità di avere un fratellino, in particolare modo il piccolo Alessandro, forse stanco di non avere un alleato di giochi.

Guarda il video: