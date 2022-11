Benedetta Rossi disperata, in lacrime: “Dipende dal cuore quanto riesce a tirare avanti”￼

Benedetta Rossi si trova in una situazione disperata: un momento tragico per lei e per i suoi familiari.

La sempre sorridente Benedetta Rossi è finita in lacrime sui social. Fazzoletti alla mano, la food blogger ha dovuto raccontare al suo pubblico il difficilissimo momento che sta vivendo in famiglia.

Benedetta Rossi appare sempre sui social davanti a qualche pietanza succulenta e pronta a ridere e scherzare: è stato dunque uno shock, per i suoi follower, trovarla nelle stories disperata e in preda ad un grandissimo dolore. La sua anziana nonna e la zia, entrambe in precedenza sane, hanno avuto un tracollo fisico e sono in gravi condizioni. Addirittura, la nonna sarebbe in fin di vita: “Un po’ complicato per me questo periodo, è un po’ complicato mettermi anche davanti al cellulare. Nonna sta peggiorando di giorno in giorno, il dottore ci ha detto che potrebbe morire domani o fra un mese dipende dal cuore quanto riesce a tirare avanti”.

Benedetta Rossi, la situazione è precipitata negli ultimi giorni: le parole dei medici

La situazione è poi precipitata anche per la zia Giulietta, cognata della nonna, che ha avuto un infarto nei giorni scorsi finendo in ospedale. Incredibilmente, nonostante i 98 anni di età, è sopravvissuta ma la situazione è gravissima: “Zia Giulietta qualche giorno fa ha avuto un piccolo infarto e fortunatamente lo abbiamo riconosciuto.

Sta in cura, ma anche lei è affaticata. In più è preoccupata per la nonna. Ovviamente il medico ha detto che si tratta di un cuore di una persona di novantotto anni e quindi potrebbe anche morire prima zia Giulietta che nonna”.

Benedetta Rossi è nata nel 1972 a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nelle Marche. Ha una zia e una nonna di oltre 90 anni, che fotografa spesso sul suo account Instagram. Benedetta ha sviluppato una passione per il cibo grazie alla nonna e alla madre, che l’hanno educata presto alle ricette tradizionali.

Negli anni ’90 ha poi aperto un agriturismo, aiutata dal suo socio Marco Gentili. La loro attività si trova nelle Marche, dove lei gira spesso. Il blog di Benedetta, che descrive le ricette tradizionali utilizzando gli ingredienti che lei stessa produce, è molto popolare tra le sue colleghe Chiara Maci, Carlitadolce, Giulia Nati e Chiara Biasi, che lavorano anche nel settore della moda. Dovendo trascorrere più tempo con il marito, la scelta professionale di Benedetta Gonzalez è stata quella di allontanarsi per un periodo dalla produzione di video e ricette. Si scusa con i suoi fan per questa interruzione.