Chi è Flavio Montrucchio, marito di Alessia Mancini: pochi sanno che lavoro faceva prima di diventare famoso

La coppia formata da Alessia Mancini e Flavio Montrucchio è senz’altro tra le più belle del mondo dello spettacolo nostrano. Lei è stata di recente ospite a Verissimo, il noto programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, e si è messa a nudo mostrando le sue sensazioni. Lui è un conduttore molto affermato e continua a essere uno dei principali volti di punta di Real Time. Conosciamolo meglio.

Gli inizi della carriera di Flavio Montrucchio

Nato a Torino nel 1975, Flavio Montrucchio ha svolto il servizio militare come volontario e lavorato in banca, prima di entrare a far parte della televisione in maniera del tutto casuale.

Infatti, nel 2001 prende parte alla seconda edizione del Grande Fratello e lo vince. Il vip non si ferma e inizia a studiare come attore, diventando protagonista della soap opera CentoVetrine e del musical teatrale Grease. Anno dopo anno, inizia a diventare un volto molto apprezzato dal pubblico e dallo showbiz.

Una fama sempre crescente

Nel corso degli anni, Flavio Montrucchio diventa sempre più famoso. Da Donna detective a Fidati di me, da La nuova squadra a Provaci ancora prof!, la consacrazione è imminente e arriva grazie al secondo posto ottenuto a Tale e quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Ed è da qui che da attore inizia a diventare conduttore televisivo, entrando nel gruppo Discovery a partire dal 2019.

Presenta il dating show Primo appuntamento, ancora con lui alla guida, e vari spin off di Bake Off Italia.

L’amore per Alessia Mancini

La storia d’amore tra Flavio Montrucchio e Alessia Mancini va avanti a gonfie vele da ormai oltre un decennio. La coppia ha due figli, Mya di 14 anni e Orlando di 7. Il loro momento personale e professionale continua ad andare in maniera ottimale da diversi anni e i due hanno avuto anche spesso l’opportunità di lavorare insieme, mostrandosi sempre uniti nella gioia e nelle avversità.