Gigi D’Agostino malato di cancro, la foto di oggi che mostra come sta: fan sconvolti

Gigi D’Agostino, noto DJ torinese famoso e amato in tutto il mondo con il nome di Gigi Dag, ha postato sui social media una foto in cui sorride ampiamente mentre si trova con il viso in mezzo a un lago. Non c’è una didascalia e non viene offerta alcuna spiegazione. Tuttavia, due emoticon, una raffigurante un cuore e l’altra una mano con le dita incrociate, indicano che il peggio è passato. I fan di Gigi, che attendono con ansia questo annuncio dal dicembre dello scorso anno, sperano che sia il segno di un grande miglioramento.

Gigi D’Agostino, il cancro e la diagnosi: la dichiarazione drammatica

Lo scorso dicembre, D’Agostino ha comunicato di essere affetto da una grave malattia.

A marzo le sue condizioni sembravano terribili. “Purtroppo la mia salute non è migliorata”, ha riferito, “anche se sono contento che non ci sia stato un peggioramento. Credo che questo sia un buon segno. La sofferenza è orribile e difficile da sopportare, naturalmente. Certo, i suoni dell’angoscia sono terribili”. Oggi dà l’impressione di essere sereno.

Nel dicembre 2017 c’era stato l’annuncio ufficiale della malattia: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…È un dolore costante… non mi da pace…La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore ❤ Tanto Amore…”

Gigi D’Agostino sta male: la foto che sconvolge i fan del dj

A gennaio Gigi D’Agostino era apparso su Instagram in condizioni che avevano spaventato molto i suoi fan, mentre camminava sostenendosi a un girello: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza…Un abbraccio di cose belle a tutti voi…Grazie per i vostri pensieri…Tanto Amore”.