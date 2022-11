Mina Settembre, scoop incredibile sulla terza stagione: accadrà un fatto sconvolgente – Attenzione SPOILER

Tutto sembra pronto per Mina Settembre 3. La terza edizione della fiction di Rai 1 vedrà senz’altro come protagonista ancora la napoletana Serena Rossi, autentica mattatrice di una serie diventata un piccolo cult nel proprio settore. Quali sono le prime anticipazioni in merito alla prossima stagione? Quando andrà in onda? Ecco tutto ciò che già si sa in merito.

La decisione di Viola: cosa farà con Mina

Cosa farà Viola quando Mina le chiederà di adottarla? La giovane è pronta ad accettare senza indugio la proposta, per la gioia dei due principali protagonisti della serie. Nel frattempo, il personaggio interpretato da Serena Rossi continuerà la sua storia d’amore con Domenico, dopo aver concluso quella precedente con l’ormai ex marito Claudio, interpretato da Giorgio Pasotti.

La scelta di formare una famiglia sembra ormai spontanea.

Il colpo di scena di Mina Settembre 3

Mina Settembre potrebbe riservare nuovi colpi di scena al proprio affezionato pubblico. Infatti, la protagonista sarà alle prese con numerose novità nella sua vita quotidiana. Innamorata di Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno, lei adotterà la giovane Viola, il cui volto sarà quello della nota attrice Ludovica Nasti, già vista in L’amica geniale e Un posto al sole e apparsa nella seconda stagione del serial della Rai.

La ragazzina è stata abbandonata dalla madre e l’assistente sociale vorrebbe prelevarla dalla casa famiglia nella quale è cresciuta.

Quando andrà in onda la terza stagione di Mina Settembre

La terza stagione di Mina Settembre sembra ormai sicura, ma i dubbi in merito all’effettiva data di messa in onda non mancano. Le riprese dovrebbero ricominciare verso primavera/estate 2023, con la possibilità di scoprire le nuove avventure dell’assistente sociale solo a partire dalla prima metà del 2024.

Intanto, RaiPlay consente agli appassionati di vedere la seconda stagione. Basta registrarsi al sito Internet e selezionare l’apposita voce per rivivere le avventure dell’ormai celebre Mina.