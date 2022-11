Oroscopo di Paolo Fox del 25 novembre 2022: Toro a un bivio sentimentale, il Leone ha un problema

Paolo Fox ne è certo: è un momento di grande transizione per alcuni segni, che non possono più evitare di affrontare la realtà.

L’astrologo Paolo Fox ha appena pubblicato le previsioni per tutti i segni dello zodiaco: sarà un giorno complesso per i Gemelli, che dovranno impegnarsi molto sul lavoro, e di scoperte a tratti sconvolgenti per un altro segno.

Ariete

Sarà un giorno da leoni nel vero senso della parola. Sul lavoro vi metteranno alla prova ma non avete difficoltà a dimostrare che nulla è difficile per voi. Attenti ai sentimenti, potrebbero essere non ricambiati.

Toro

Non c’è modo di sistemare quello che si è rotto, purtroppo quando una relazione non funziona non si può fare nulla, evitate quindi di perdere ancora tempo.

Gemelli

Impossibile non comprendere il funzionamento di alcune cose. Rimboccatevi le maniche e provate a ottenere quello che serve per riuscire a vincere le paure.

Cancro

Il segreto del vostro successo è senza dubbio la perseveranza. Sono poche le persone che riescono a costruire il futuro basandosi solo ed esclusivamente sulle proprie forze. Ma voi potete tutto.

Leone

Avete un bel problema di risolvere, avete tergiversato ma adesso è impossibile rimandare la ricerca di una soluzione. Non provate a chiedere agli altri, queste sono faccende che spettano a voi.

Vergine

Siete molto delusi dal comportamento di quei colleghi che all’inizio si dicevano amici e poi si sono dimostrati peggio degli sciacalli.

Adesso dovete dimostrare che sono loro ad avere bisogno di voi e non il contrario.

Bilancia

Un po’ stanchi per questa strana situazione, vorreste trovare un modo per risolvere i problemi dedicandovi al tempo stesso solo ai vostri interessi. Gli impegni sul lavoro vi impediscono di coltivare i vostri hobby e questo vi rende poco produttivi.

Scorpione

Avreste voglia di una fuga in un paese caldo ma, come ben sapete, è impossibile. Adesso non resta che terminare i lavori iniziati e aspettare pazientemente le vacanze.

Sagittario

Iniziate l’anno facendo tabula rasa. Avete bisogno di svecchiare anche il lavoro e i clienti. Iniziate da adesso la trasformazione.

Capricorno

Potreste ritrovarvi in mezzo ad una strada se non prestate attenzione a tutti i problemi che si stanno accumulando senza che nessuno se ne faccia carico.

Acquario

Impegnatevi di più e trascurate di meno gli impegni, altrimenti avrete una brutta sorpresa.

Pesci

Chi vi voleva aiutare si è dimostrato solo un impostore, contate solo ed esclusivamente sulle vostre forze.