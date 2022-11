Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 26-27 novembre 2022: Ariete si lancia nella passione, il Sagittario deve stare attento

Come andrà il prossimo fine settimana? Ce lo dice Paolo Fox con le sue previsioni zodiacali.

Ariete

Se siete in coppia, durante il fine settimana riuscirete a ritrovare l’intesa. Venere in ottima posizione anche per i cuori solitari. A lavoro tornerete attivi.

Toro

Sul fronte sentimentale sarete molto affiatati con il partner. Giove, invece, sarà dalla vostra parte per quanto riguarda il lavoro.

Gemelli

Buone notizie per le coppie che stanno cercando di mettere in cantiere un progetto importante come l’arrivo di un figlio. A lavoro potrebbero esserci nuove opportunità.

Cancro

Questo fine settimana sarete particolarmente agitati.

Provate a mantenere il controllo e a lavoro non perdete tempo con chi non ha nulla da dire.

Leone

Approfittate di questo fine settimana per schiarirvi le idee su alcune questioni che stanno turbando la vostra tranquillità. Confusione mentale ed emotiva potrebbero accompagnarvi in questi giorni.

Vergine

L’influsso della Luna di questo ultimo weekend del mese di novembre favorirà le iniziative sentimentali. La vita di coppia trascorrerà piacevolmente se riuscirete a far emergere il vostro romanticismo.

Bilancia

Dovete essere più decisi sul piano sentimentale e molto presto accadrà quello che da tanto aspettate.

Le scadenze vi metteranno un po’ di pressione.

Scorpione

Per voi nati sotto questo segno, la testa e il cuore viaggeranno su due binari diversi. La Luna vi aiuterà a fare ordine, soprattutto nei sentimenti.

Sagittario

Nelle relazioni sarete un po’ incostanti, che ne dite di mettere un po’ la testa a posto?

Per quanto riguarda il lavoro, non rifiutate nuove opportunità anche se vi porteranno lontano da casa.

Capricorno

Questo sarà ancora un fine settimana di work in progress per voi. È arrivato il momento di fare dei bilanci in ambito professionale.

Acquario

Questo fine settimana sarà caratterizzato da una grande vitalità, soprattutto nel rapporto di coppia.

A lavoro sarete pronti ad esplorare nuovi orizzonti.

Pesci

Nonostante Venere in cattivo aspetto, il weekend per i sentimenti sarà meno complesso del solito. A lavoro sarete in grado di superare diversi ostacoli.