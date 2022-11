Uomini e Donne, colpo di scena: ritorna uno storico Cavaliere, ecco che fine aveva fatto

Per anni ha fatto il bello e il cattivo tempo negli studi di Uomini e Donne per poi scomparire nel nulla. Adesso torna, con qualche succosa novità.

Il nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il programma storico condotto da Maria De Filippi, si preannuncia ricca di colpi di scene e di nuove sorprese. Vediamo, allora quali sono le anticipazioni della puntata del 25 novembre.

Anticipazioni Uomini e Donne: puntata 25 novembre

Durante le registrazioni della nuova puntata avvenuta il 22 novembre ci sono stati momenti di caos e di panico, tanto che anche la conduttrice, Maria De Filippi, è dovuta intervenire. Pinuccia Della Giovanna, la dama di Vigevano, sarebbe svenuta dopo un’accessa discussione con Tina Cipollari. Le due litigano spesso, ma questa volta la donna di 80 anni avrebbe avuto un malore.

Pinuccia ad un certo punto si è stesa sul pavimento e sembrava proprio svenuta, tanto che Maria De Filippi è dovuta intervenire. Alcune fonti, però, dicono che si tratta solo di una messa in scena. Da quando Pinuccia e approdata nella trasmissione, tra lei e Tina Cipollari non c’è stata mai una grande simpatia, ma ultimamente le cose sono peggiorate. Nonostante le apparenze, Pinuccia ha dimostrato in diverse occasioni di essere particolarmente sensibile, tanto da risultare particolarmente provata dagli attacchi dell’opinionista. Recentemente ha anche dichiarato di voler denunciare Tina se le cose continuano ad andare in questo modo.

La tronista Federica Aversano è arrivata a metà del suo percorso, ma ha deciso di lasciare la trasmissione senza fare una scelta.

Non tutti sono in grado di reggere la pressione di questo programma ed è proprio questo quello che è successo a Federica. Infatti, ha confessato di non provare più entusiasmo nel prendere parte alle registrazioni e comunque di non avere provato nessun interesse in particolare per i corteggiatori.

Il napoletano Doc Biagio di Maro ha deciso di far rientro nella trasmissione poiché ha ancora qualche sassolino nella scarpa da togliersi dopo la sua breve storia con Isabella Ricci.

In precedenza, come cavaliere, ha frequentato Gemma Galgani e Sara Zilli.