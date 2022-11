Clizia Incorvaia, tutti i retroscena: perché finì il matrimonio con Francesco Sarcina e cosa ha dovuto superare con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia è un influencer, modella e personaggio televisivo italiano: scopriamo tutto sulla compagna di Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia: tutto sulla modella e influencer

Clizia Incorvaia, classe 1980, è nata a Pordenone, ma durante la sua infanzia e adolescenza ha vissuto in provincia di Agrigento, in Sicilia, insieme alla sua famiglia. A proposito di quest’ultima si dice essere molto legata a sua sorella Micol Incorvaia. Dopo essersi diplomata al liceo classico ad Agrigento, decide di trasferirsi a Milano per studiare alla Cattolica, scienze della comunicazione. Proprio in questa grande città inizia la sua carriera come modella e diventa un volto noto per aver partecipato ad un video musicale di Paolo Meneguzzi.

Nel 2016 partecipa, insieme all’ex marito Francesco Sarcina, a Pechino Express. Qualche anno dopo la loro relazione termina perché sembra che lei abbia tradito il cantante con Scamarcio. Prima della fine della loro relazione, però, i due avevano avuto una bambina, Nina. Nel 2020 partecipa al Grande Fratello Vip e qui conosce e si innamora di Paolo Ciavarro. A causa del lockdown, però, i due, una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia, non si vedono per tre mesi.

Nonostante tutto il loro amore è forte e riescono a superare anche questa difficoltà. Attualmente Clizia e Paolo sono una coppia molto affiatata e nel febbraio 2022 è nato anche il loro primo figlio Gabriele.

Clizia Incorvaia, tutte le curiosità: non solo televisione e Grande Fratello Vip

È divenuta famosa per aver partecipato ad un video clip della canzone Guardami negli occhi di Paolo Meneguzzi.

Sua sorella Micol è una modella e proprio come lei è cresciuta ad Agrigento.

Oltre ad essere molto attiva sui social, cura un sito che di chiama Punto C che si occupa di moda e di viaggi, -inoltre, insieme alla sua amica Lola Ponce possiede Girls Speak, un brand di moda.

Nel marzo 2022 ha partecipato a La Pupa e al Secchione, il programma condotto da Barbara D’Urso, come Pupa per una notte.