Il Paradiso delle Signore non andrà in onda per molto tempo: spoiler sui prossimi episodi, quando tornerà

La serie di grandissimo successo viene bruscamente interrotta per un motivo molto importante, e non la rivedremo per un bel po'. Tornerà con grandissime novità.

Il paradiso delle signore si è temporaneamente fermato. La nota serie televisiva di Rai 1 non va in onda il 28 novembre in seguito ai cambiamenti del palinsesto dovuti ai Mondiali in Qatar 2022. La competizione calcistica che si sta eccezionalmente svolgendo durante il periodo invernale ha modificato anche la fascia oraria del day time e il magazzino milanese degli anni Sessanta non vedrà svolgersi le sue vicende per qualche giorno.

Il paradiso delle signore si ferma: quando torna

I numerosi appassionati de Il paradiso delle signore devono attendere diversi giorni prima di tornare a vedere le avventure dei propri protagonisti preferiti.

Infatti, la soap opera pomeridiana tornerà in onda solo il 12 dicembre 2022, per ben due settimane di stop. Vittorio e tutti gli altri saranno fermi per diverso tempo, ma senz’altro crescerà l’attesa in vista dei nuovi episodi della serie italiana.

Cosa accadrà nelle nuove puntate della soap opera

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore prevedono numerosi spunti di interesse per il pubblico. In primo luogo, va ricordato che la serie non sarà sospesa in occasione del periodo natalizio, con diverse puntate tutte da vivere. Dando un’occhiata alle trame, Flora deve decidere se accettare o meno la proposta di nozze di Umberto dopo averlo scoperto insieme ad Adelaide.

Flora potrebbe decidere di sposarsi, stabilire un nuovo contatto con Umberto rinviando il matrimonio o lasciarlo definitivamente.

Nel frattempo, la stilista ha copiato un vestito da Maria, che intanto scopre che il matrimonio imminente con Vito è stato combinato.

Un colpo di scena che potrebbe sconvolgere tutto

Allo stesso tempo, Roberto è innamorato di Vito e potrebbe decidere di confessarglielo. Cresce l’affetto tra Adelaide e Marcello, che potrebbe sfociare in una vera e propria storia d’amore.

Ludovica potrebbe tornare e mettere tutto a serio repentaglio, mentre la Contessa potrebbe decidere anche di vivere una nuova relazione con uno sconosciuto. Altre due settimane d’attesa e si inizierà a sapere tutto.