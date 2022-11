Uomini e Donne, Lavinia Mauro contro Alessio: la tronista in crisi dopo quello che ha scoperto sul corteggiatore

Lavinia Mauro è in un momento molto buio e le stanno accadendo cose mai viste in tanti anni di Uomini e donne: ora l'atteggiamento di un corteggiatore l'ha portata al limite.

Le anticipazioni di Uomini e donne del 29 novembre 2022 vedono importanti novità in puntata. Innanzitutto l’attenzione sarà concentrata in particolar modo su Riccardo Guarnieri, ex storico di Ida Platano. Quest’ultima nelle puntate scorse ha lasciato lo show di Maria De Filippi con il cavaliere Alessandro con il quale ha deciso di intraprendere questa relazione. L’uscita di scena della coppia non è stata vista di buon occhio da Riccardo che aveva affermato di provare ancora dei sentimenti per la donna. Nonostante ciò il cavaliere del trono over ha deciso comunque di andare avanti e di frequentare nuovamente Roberta Di Padua, la donna pugliese con la quale aveva già avuto una frequentazione negli anni passati.

Proprio per questa ragione l’opinionista Gianni Sperti non aveva creduto al riavvicinamento dei due, sostenendo che fosse soltanto una finzione. Riccardo inoltre sta anche frequentando un’altra dama di nome Gloria con cui però non sembra esserci molta affinità.

Uomini e donne: cosa succederà nella puntata del 29 novembre

Secondo le anticipazioni, la conduttrice Maria De Filippi metterà alle strette Riccardo per capire quali sono realmente le sue intenzioni e a chi è interessato.

Per quanto riguarda il trono classico invece, la protagonista di questa puntata sarà la giovane tronista Lavinia. Quest’ultima nel corso delle puntate precedenti ha avuto non poche difficoltà nel rapportarsi con i suoi corteggiatori, in particolar modo con Alessio Corvino e Alessio Campoli.

Nella puntata del 29 novembre il programma di Maria De Filippi vedrà Lavinia sempre più interessata ad Alessio Campoli (già vecchia conoscenza di Uomini e donne poiché in passato aveva corteggiato Angela Nasti). In un primo momento i due sembravano non capirsi ma poi con il passare del tempo hanno cominciato a conoscersi meglio e aprirsi l’un l’altro.

Ciò naturalmente provocherà la gelosia di Alessio, l’altro corteggiatore di Lavinia.