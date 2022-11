Uomini e Donne, scatta un primo bacio tra due persone: lo studio esplode, non se lo aspettava nessuno

Per tantissimo tempo lui non era riuscito a lasciarsi andare: ora c'è lei, che è riuscita a quanto pare a conquistarlo con il suo carattere.

Secondo le anticipazioni del 30 novembre 2022, nella puntata di Uomini e donne l’attenzione sarà puntata ancora una volta su Riccardo Guarnieri. L’ex di Ida Platano (che ha da poco lasciato lo studio di Maria De Filippi con il nuovo fidanzato Alessandro) ha cominciato a frequentare Gloria, dama del trono over. Dopo aver raccontato di una notte passata insieme però, sembra che Riccardo non abbia più interesse nei confronti della donna e che quindi voglia interrompere la conoscenza. Questa decisione si porterà dietro numerose critiche, in particolar modo quelle dei due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

I due, ritenendo Riccardo poco sincero, attaccheranno duramente il cavaliere ritenendo che quest’ultimo sia ancora legato alla sua ex fidanzata Ida. Riccardo però non confermerà tale ipotesi, anzi sosterrà di aver ormai dimenticato la sua storia con Ida Platano.

Uomini e donne anticipazioni: cosa succederà il 30 novembre 2022

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata del 30 novembre 2022 vedono invece per il trono classico, gli occhi puntati sul tronista Federico Nicotera. Quest’ultimo continuerà la sua conoscenza con le corteggiatrici presenti in studio, in particolar modo con Carola.

Nel corso delle puntate precedenti i due ragazzi avevano avuto una forte discussione soprattutto per l’atteggiamento che aveva avuto Federico nei confronti dell’altra corteggiatrice di nome Alice.

L’avvicinamento tra la ragazza e Federico aveva portato Carola ad avere una scenata di gelosia e a litigare con il tronista nello studio di Maria De Filippi. Nella puntata del 30 novembre però sembra che le cose cambieranno: i due, dopo un chiarimento, saranno molto vicini e si lasceranno andare a un dolce bacio. Il primo bacio dunque tra Federico Nicotera e Carola avverrà dopo una lunga discussione in seguito alla quale i due ragazzi troveranno il modo di fare pace e di abbandonarsi a tenere effusioni.