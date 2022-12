Ludovica Valli finisce in ospedale, anche la figlia sta male: l’influencer è incinta, “mi sembra un incubo”

Tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli ha visto trasformarsi una vacanza da sogno a Dubai in un incubo. Si è sentita male un momento e si è precipitata in ospedale, dove è stata curata. È incinta del suo secondo figlio, insieme al suo compagno, Gianmaria Di Gregorio, direttore generale di Uomini e Donne.

Nell’agosto 2018, l’influencer Ludovica Valli ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. Anastasia è nata nel marzo 2021. L’identità del suo bambino è ancora sconosciuta. Chiacchierando con i suoi follower, la Valli ha detto che il secondo frutto dell’amore non è arrivato per caso e che è stato davvero voluto sia da lei che dal suo compagno, con cui sta insieme dal 2019 ed ha già una figlia, Anastasia.

Ludovica Valli finisce in ospedale: “Mi sembra un incubo”

Fino a pochi giorni fa Ludovica Valli, Gianmaria De Gregorio e la figlia Anastasia si trovavano a Dubai, quando l’influencer si è sentita male:“Mi mancava l’aria, non riuscivo a respirare bene. Ieri sera mi ha visitata anche il dottore… Mi ha fatto un ulteriore tampone, negativo per fortuna (ci hanno detto che anche qui a Dubai sta girando questa brutta influenza). In teoria mi ha trovato anche una forte infiammazione alla faringe, in Italia farò ulteriori accertamenti.

Non potendo prendere praticamente nulla perché sono incinta, sia stanotte che stamattina mi hanno fatto una flebo.

Non vedo l’ora di tornare a casa nostra. Mi sembra un incubo tutto questo”.

A quanto pare, di qualunque patologia si tratti, ha colpito anche la figlia Anastasia: “Non vi dico in quali condizioni siamo partiti per rientrare in Italia. Anche Anastasia sta molto male. Uguale a me, stessi sintomi e stessi dolori. Febbre, una tosse disumana, respiro che va e viene e un dolore folle alla gola. Non vi dico che strazio vederla così.

Piangevo insieme a lei ieri. Mi sono sentita così impotente, inutile. Non vi nego sia un po’ difficile, io stando male da giorni, sono esausta”.