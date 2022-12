Vittoria Deganello, momento terribile per lei, si tratta della bimba: scoperto in occasione di un’ecografia

Vittoria Deganello sta affrontando da sola un percorso complesso e delicato come la gravidanza che, di solito, è un viaggio di coppia: dopo la rottura con Alessandro Murgia, che l’avrebbe lasciata poco dopo aver ricevuto la notizia dell’arrivo di un nuovo figlio, ora Deganello si trova a dover affrontare alcuni ostacoli che, purtroppo, la costringono a ricordare la natura solitaria del suo percorso. L’ultimo fatto accaduto, però, l’ha davvero gettata nello sconforto.

In ogni gravidanza ci sono alcuni momenti fondamentali e uno di questi è sicuramente l’ecografia morfologica: si tratta dell’ecografia più importante, che va ad analizzare l’anatomia degli organi e la salute del bambino.

Spesso è anche l’occasione per conoscere il sesso del bebè in arrivo (nel caso non si sia ricorsi al test del Dna fetale nelle settimane precedenti). Anche per Vittoria Deganello questo è un momento molto importante e lei avrebbe voluto viverlo in compagnia di qualcuno a lei molto caro, come la madre o la sorella. Purtroppo è stata messa di fronte alla necessità di rinunciare al sostegno del prossimo: “Allora buongiorno. Stamattina mi sono già incavolata di prima mattina. Ditemi se è una cosa corretta.

Settimana prossima ho la morfologica, dovevo mandare gli esami via mail. Faccio tutto, mi chiama la segreteria, per avere conferma della visita. Poi mi fa:”Viene da sola o con il padre della bambina?” Io ho risposto che sarei venuta o con mia sorella o con mio papà. Loro mi dicono che dovevo venire o da sola o col padre della bambina. Loro: “No. Allora viene da sola”. Ma che cazzo vuol dire? Qual è il senso? Io ci tenevo a condividere questa visita co un mio familiare perché è una cosa bella e per loro ci devo andare da sola.

L’ho trovata una cosa poco sensibile e poco umana in una situazione del genere”.

Per lei, a questo punto, non ci sono compromessi da fare: non ha intenzione di rinunciare ad avere qualcuno che la supporti. “Sto affrontando una gravidanza da sola e sto facendo tutto da sola. Comunque non è facile. Almeno voglio dire, una visita come una morfologica che penso bellissima e super emozionante non vorrei affrontarla da sola, ma condividerla con un mio familiare” ha spiegato, poi aggiungendo: “Scusate lo sfogo non è da me mostrarmi così. Non voglio dare spazio per quanto possibile a momenti bui. Voglio concentrarmi solo sulle cose belle. Solo su di lei. Troverò una soluzione, cambierò posto. Fatto sta che da sola, a fare la morfologica, non ci andrò”.