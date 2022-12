Alessandro Vicinanza, tutto sul nuovo amore di Ida Platano: le difficoltà sul lavoro e perché ha partecipato a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza è un 39enne di Salerno ed è arrivato a conoscere Ida Platano per via di tutta una serie di peculiari circostanze.

Alessandro Vicinanza si è fatto notare per aver preso parte all’ultima edizione di Uomini e Donne. Il 39enne di Salerno aveva scelto di rendersi protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi in qualità di corteggiatore della siciliana Ida Platano. La loro storia d’amore va avanti a gonfie vele e la coppia si è mostrata in varie foto sui social network, ostentando tutta la propria felicità. Conosciamo meglio Alessandro, dando un’occhiata anche alla sua vita senza gli occhi dei riflettori televisivi.

Chi è Alessandro Vicinanza

Il salernitano Alessandro Vicinanza ha 39 anni e si è laureato in Economia e Commercio.

Dopo aver svolto la professione di commercialista per due anni, si è rimesso in gioco operando presso la propria azienda di famiglia. Tuttavia, nonostante il lavoro andasse per il meglio, si era reso conto di avere qualcosa che gli mancasse. Ed ecco che ha scelto di diventare uno dei protagonisti di Uomini e Donne.

La decisione di corteggiare Ida Platano

I due iniziano a vivere le prime esterne e si rendono conto di stare molto bene insieme. Ida viene subito attratta da Alessandro e ha chiesto di trascorrere molto tempo con lui, anche se non sono mancati i momenti di confusione e indecisione.

Lui ha conosciuto il lavoro e la famiglia di lei, che ha manifestato l’intento di portare la relazione a uno step più importante. La coppia ha vissuto anche diverse discussioni, dovute alla lontananza e alla gelosia della donna.

Lui non voleva trasferirsi a Brescia da lei, che ha anche un figlio. Dopo anche varie uscite con Roberta, Alessandro Vicinanza è stato scelto dalla sua Ida e i due stanno vivendo una storia d’amore da favola.

Cosa hanno fatto Alessandro e Ida dopo Uomini e Donne

Agli inizi del mese di ottobre, Alessandro e Ida hanno quindi dato vita a una relazione sentimentale che sembra andare molto bene.

A poco a poco, il loro rapporto sta crescendo ed entrambi lo hanno confermato al momento della scelta. Diverse foto condivise sui rispettivi profili social non fanno altro che rafforzare tali convinzioni.