Anbeta, tutto sulla ballerina di Amici: che cosa fa e dove vive oggi l’ex star di Amici di Maria De Filippi

La 42enne Anbeta Toromani è una ballerina che deve gran parte della sua fama alla partecipazione alla IIa edizione del famoso show Amici, condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. All’epoca Anbeta aveva solo 23 anni e successivamente è tornata nel programma come giudice.

La carriera di Anbeta

La ballerina resa famosa da Amici è di origine albanese, essendo nata a Tirana nel 1979. Anbeta ha iniziato a frequentare l’Accademia Nazionale di Danza fin da giovanissima ed è riuscita a conseguire il diploma di danza classica. L’arrivo in Italia risale al 2002 con il suo ingresso nello show di Maria De Filippi, conoscendo anche il ballerino Kledi di cui diverrà grande amica.

Durante gli anni in cui ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi ebbe anche un litigio abbastanza importante con la conduttrice, causato dal suo carattere forte. In precedenza era entrata nel Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana, ricoprendo il ruolo di Prima ballerina e partecipando a celebri balletti tra i quali Cenerentola, Don Chisciotte e Giselle, sempre come protagonista. Nel corso della sua carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti prestigiosi come il Premio Danza&Danza nel 2005 e nel corso dell’estate del 2008 ha partecipato ad una serata di gala dal titolo di “Anbeta&José – Tour 2009“, nella quale si sono esibiti ballerini provenienti da varie parti del mondo.

Anbeta oggi coninua a ballare e nello stesso tempo insegna danza.

Oltre a queste occupazioni, una sua passione è quella del teatro e in questo campo si è esibita nella Coppelia di Amedeo Amodio.

La vita privata di Anbeta

Molto attaccata alla propria famiglia di origine, Anbeta è legata da molti anni ad un ballerino, Alessandro Macario, conosciuto proprio durante alcune esibizioni come quella del balletto Romeo e Giulietta, durante il quale è scoccata la scintilla di quell’amore che li lega tuttora.

La coppia non è sposata e non sono conosciute intenzioni di contrarre matrimonio, ma entrambi hanno sempre dichiarato che sono molto legati.