Antonella Clerici senza parole a È Sempre Mezzogiorno davanti alla vip: “Sono stata la sua amante”

Antonella Clerici, la configurazione del programma di cucina È sempre mezzogiorno, ha subito molte trasformazioni nel corso degli anni in cui è andato in onda. Oltre a servire buon cibo e ad essere un appuntamento fisso per gli italiani che amano la cucina di qualità, il programma è stato anche lo sfondo per le confessioni di molti personaggi famosi, che questa volta sembrano essersi spinti più in là che mai.

Katia Follesa e Angelo Pisani hanno iniziato a frequentarsi nel 2006 e hanno avuto un percorso accidentato nei primi anni della loro relazione, secondo quanto riportato da Intimità: “Io lo rincorrevo molto, lui non voleva conoscermi.

Abbiamo avuto rotture, dissapori, quarti ricongiungimenti”.

Ora, a È Sempre Mezzogiorno, la comica ha fatto altre dichiarazioni che hanno lasciato la conduttrice sbigottita: “Io ero una sua fan scatenata. Lo seguivo a Zelig quando ancora si chiamava Cabaret. L’avevo visto in televisione e me ne ero innamorata perdutamente e l’ho stalkerato per 7 anni e per 7 anni sono stata la sua amante”.

D’altronde lei aveva già raccontato in passato di quanto il loro fosse un amore tormentato: “A un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi.

Allora Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile, era sollecitato giustamente da altre cose. Però poi è tornato per restare. Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai”.