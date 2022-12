Emma Marrone ed Elodie: come mai hanno litigato e in che rapporti sono ora le due cantanti

Emma Marrone ed Elodie sono due tra le cantanti italiane più apprezzate. Entrambe uscite dalla scuola televisiva di Amici, hanno anche lavorato insieme. La prima ha cercato di aiutare la seconda a sfondare nella musica e nello spettacolo in generale, ma la collaborazione è finita nel giro di alcuni mesi, e anche in maniera abbastanza traumatica. Come mai le due artiste hanno litigato?

Elodie e l’ammissione nei confronti di Emma

Elodie Di Patrizi ha scelto di raccontare le proprie sensazioni in un’intervista rilasciata a Peter Gomez nel programma La confessione. La cantante di Vertigine e Guaranà ha dichiarato che Emma da lei si sarebbe aspettata un altro tipo di percorso artistico.

Elodie ha parlato di rapporti cambiati nel corso del tempo, nonostante si vogliano ancora bene e si stimino a vicenda. La romana ha parlato di due modi diversi di approcciare le rispetive carriere, dato che ha scelto di svoltare verso una strada all’insegna della sensualità e della trasgressione.

Una stima immutata

Elodie ha comunque ringraziato pubblicamente Emma per aver creduto nel suo potenziale musicale. Non a caso, il suo primo album è stato prodotto dalla cantante fiorentina e ha visto una loro collaborazione anche per il brano Tutta colpa mia, presentato al Festival di Sanremo 2017 e classificatosi in ottava piazza.

Tuttavia, qualcosa è andata storto ed Elodie ha scelto di cambiare strada. Emma Marrone non ha nascosto una certa infelicità per le scelte della collega e il loro rapporto ha vissuto un raffreddamento sostanziale.

Emma Marrone ed Elodie: un feeling spezzato

L’intesa quotidiana tra Emma Marrone ed Elodie è così rimasta solo un lontano ricordo. La vincitrice di Amici nel 2010 non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla situazione. Inoltre, nel corso della loro collaborazione, la Di Patrizi ha posto fine al proprio rapporto sentimentale con Lele Esposito, anche lui presente nel talent show di Canale 5.

Negli anni successivi, Elodie ha vissuto una storia d’amore con il rapper Marracash e ora i gossip parlano di una relazione con il motociclista Andrea Iannone.