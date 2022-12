Emma Marrone: tutte le volte che ha recitato in un film, da Benvenuti al Nord a Gli Anni più Belli

Emma Marrone non è solo una cantante: da anni si cimenta nell'arte cinematografica con buoni risultati. A volte, anche come protagonista.

Nel corso degli anni, Emma Marrone ha saputo riscuotere un grande successo nel mondo della musica grazie a diversi brani entrati nell’immaginario collettivo. Tuttavia, l’artista fiorentina si è fatta notare anche in un altro ambito, ossia quello cinematografico. Scopriamo insieme quali sono stati i ruoli di un’artista a tutto tondo nel settore dello spettacolo.

Gli inizi della carriera come attrice

La fama di Emma Marrone è cresciuta a livello nazionale a partire dal 2010, quando ha vinto la nona edizione del talent di Canale 5 Amici. Nel corso degli anni, ha preso parte al Festival di Sanremo a più riprese, vincendo la kermesse canora ligure nel 2012 con Non è l’inferno.

Ad ogni modo, la prima apparizione sul grande schermo risale al 2012, quando si è resa protagonista di un cameo in Benvenuti al Nord. Nell’occasione, la cantante toscana ha interpretato se stessa. Ma non è stata la sua unica esperienza da attrice.

Le altre esperienze di Emma in qualità di attrice

In seguito, nel 2016, Emma è stata scelta per un piccolo ruolo anche in La cena di Natale, dove ha anche curato la colonna sonora. Quattro anni dopo, è stata la volta de Gli anni più belli, dove ha interpretato una delle parti principali ed è stata diretta dal noto regista Gabriele Muccino.

Nel frattempo, ha lavorato anche come attrice televisiva. Nel 2016 ha partecipato a un episodio di Untraditional, serie curata da Fabio Volo. Quindi, dopo essere apparsa in una puntata di Come quando fuori piove, ha continuato a collaborare con Muccino in A casa tutti bene – La serie, dove è stata vista in otto episodi.

Il primo film da protagonista

La vera consacrazione di Emma Marrone come attrice cinematografica arriva nel 2022 con Il ritorno, diretto da Stefano Chiantini. Lei interpreta il ruolo di Teresa, una donna che viene rinchiusa in carcere per dieci anni per salvare la vita al proprio bambino.

All’uscita dalla prigione, il rapporto con il marito e il figlio diventa traumatico, ma lei non si arrende e vuole recuperare il loro amore.