Ida Platano, tutto sulla ex Dama di Uomini e Donne: la verità sul figlio Samuele e l’ex compagno Riccardo

Ida Platano ha avuto molte esperienze di vita prima di diventare una delle Dame di Uomini e Donne, e non sempre positive.

Ida Platano è stata tra le vedette dell’edizione ancora in corso di Uomini e Donne. La donna siciliana è stata una delle Dame più chiacchierate del dating show condotto da Maria de Filippi e si è rimessa in gioco a più riprese. Non resta altro da fare che scoprire alcuni tratti della vita privata e televisiva di Ida.

Chi è Ida Platano

L’ormai ex protagonista del programma di Canale 5 è nata nel 1982 in Sicilia e cresce in una famiglia numerose. Ha sei fratelli e inizia a lavorare a partire dalla tenera età di 13 anni, collaborando con una parrucchiera. A 17 anni, si sposta dalla sua regione natia verso Brescia con il suo primo fidanzato.

Non appena maggiorenne, si sposa e vive una storia d’amore dalla durata di circa un decennio. Alla fine di questa storia, vive altre relazioni e ha un figlio di nome Samuele, che viene cresciuto senza l’aiuto di nessun altro.

L’arrivo a Uomini e Donne

Da alcuni anni, Ida Platano è una delle Dame più famose di Uomini e Donne. Ed è qui che conosce Riccardo Guarnieri, che la corteggia e intraprende un rapporto sentimentale con lei. Dopo che la coppia è uscita insieme dal dating show, qualcosa va storto e i due si lasciano a causa di vari litigi. Riccardo è tornato nel Trono Over nel programma di Maria De Filippi e ha conosciuto Roberta, con un esito non molto soddisfacente.

Ad ogni modo, Ida non si è assolutamente persa d’animo e ha scelto di tornare protagonista del programma di punta di Mediaset.

La storia d’amore con Alessandro Vicinanza

Negli anni successivi, Ida Platano conosce il salernitano Alessandro Vicinanza, ex commercialista che lavora presso un’azienda a carattere familiare. I due si rendono conto di piacersi e iniziano a frequentarsi, nonostante alcune vicende contrastanti. Lui vuole comunque restare a Salerno e non raggiungerla a Brescia, ma alcune foto sui profili social dimostrano quanto la loro storia stia andando a gonfie vele.

Se saranno rose, fioriranno.