Pierpaolo Pretelli, tutto sul figlio avuto con Ariadna Romero: quando e come si innamorarono e perché finì male

Ariadna Romero è il nome dell’ex compagna di Pierpaolo Petrelli, l’ex velino di Striscia la Notizia ha vissuto una storia d’amore davvero intensa con la donna, amore coronato dalla nascita del figlio Leo. Solo di recente si è saputo qualcosa di più sulla loro rottura, in passato infatti lui aveva ribadito più volte di essere ancora molto innamorato della donna, al punto di aver provato ripetutamente di conquistarla nuovamente. L’attrice è molto restia a rilasciare delle interviste, da sempre attenta a tenere riservata non solo la sua vita ma anche quella del figlio. Quando però ha deciso di parlare della rottura, dopo le voci di un presunto tradimento, ha detto solamente la verità.

Ariadna infatti ha voluto lasciare Pierpaolo libero di scoprire i suoi sentimenti, lui infatti l’aveva lasciata per sms dopo anni insieme. Così lei è andata a Miami per schiarirsi le idee lasciando una sorpresa per l’ex compagno che è andato a prendersela a Miami. Anche lì però si è dimostrato poco maturo, aveva già firmato un contratto per Temptation Island e per Uomini e Donne.

L’evoluzione del rapporto con Ariadna Romero

Ariadna, attrice e modella di origini cubane ha messo un punto definitivo alla relazione con il padre di suo figlio, dopo la decisione di quest’ultimo di partecipare al programma Mediaset.

I rapporti con l’uomo sono però distesi e cordiali proprio per garantire al loro figlio un futuro sereno.

La donna ha confessato di non aver mai fatto conoscere nessuno al figlio, al contrario di Pierpaolo che già all’interno della casa più spiata d’Italia aveva iniziato ben due relazioni diverse sotto i riflettori. La prima con Elisabetta Gregoraci interrotta sul nascere, mentre la seconda, con Giulia Salemi, sembra stia per portarlo ai fiori d’arancio. L’influencer e il trentenne sono più innamorati che mai e prossimi alle nozze e Ariadna sembra felice per loro, anche perché, il suo piccolo Leo è molto contento per questa nuova relazione del padre che sembra far bene anche a lui.