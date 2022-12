Selvaggia Lucarelli, tutte le litigate storiche a Ballando con le Stelle: da Morgan a Raimondo Todaro

Selvaggia Lucarelli è da diversi anni tra i giudici del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle. La giornalista originaria di Civitavecchia si è fatta notare molto spesso per forti litigi con i vari concorrenti, e talvolta anche con i colleghi giurati. Nella stagione in corso del programma condotto da Milly Carlucci, Selvaggia ha tenuto fede alla propria fama e si infervorata, forse, ancora più del solito. Dopo aver menzionato alcune delle liti storiche tra la Lucarelli e i ballerini, diamo un’occhiata a ciò che sta succedendo quest’anno.

Le liti memorabili di Selvaggia Lucarelli come giudice di Ballando

Anno dopo anno, Selvaggia Lucarelli si è resa protagonista di numerose liti con i concorrenti di Ballando con le stelle.

Lei non ha mai nascosto un carattere abbastanza fumantino. Per esempio, nel 2017, gli scontri con Asia Argento si sono verificati quasi in ogni puntata, con parole anche molto dure. Storico è stato anche il litigio furioso con Alba Parietti. Nel 2019 è stata la volta dell’ex politica Nunzia De Girolamo, mentre due anni dopo si è sfiorata la rissa con Morgan, dovuta anche a motivazioni esterne rispetto al programma, così come ha avuto screzi con il ballerino Raimondo Todaro.

Un 2022 all’insegna dei litigi senza fine

E nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le stelle? Selvaggia Lucarelli non si è assolutamente risparmiata.

Molto aspro è stato lo scontro con la cantante Iva Zanicchi, che si è lasciata andare a parole di fuoco. Inoltre, la presenza tra i concorrenti del programma del fidanzato di Selvaggia, Lorenzo Biagiarelli, non ha fatto altro che rendere la situazione ancora più incandescente. Infatti, la giurata non ha nascosto una certa gelosia nei confronti della ballerina Anastasia Kuzmina. L’ultimo litigio è stato con l’altro concorrente Dario Cassini, senza dimenticare alterchi con gli altri giurati Guillermo Mariotto e Carolyn Smith.

E l’edizione non è ancora terminata.