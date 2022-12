Sophie Codegoni, tutto quello che non sapete sull’ex gieffina: cosa la lega a Chiara Ferragni da sempre

Sophie Codegoni è sulla bocca di tutti per via delle novità che ci sono in questo momento nella sua vita: ci sono cose del suo passato che però probabilmente molti ignorano.

Sophie Codegoni è una modella influencer di origini lombarde non molto conosciuta, almeno all’inizio della sua carriera. La vita privata e lavorativa di questa giovane ragazza sono strettamente legate, infatti, tra le altre cose ha partecipato anche al programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, in veste di tronista. Da tronista di Uomini e Donne, poi, è entrata a far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma conosciamola meglio.

Tutto quello che c’è da sapere su Sophie Codegoni

Classe 2000, Sophie nasce il 22 dicembre a Tradata, in provincia di Varese.

Tuttavia, la sua infanzia e la sua adolescenza la trascorre nella città di Rimini. Quando Sophie Codegoni è ancora piccola, i suoi genitori si separano, senza però andare ad intaccare il rapporto con la figlia, infatti, riescono a mantenere una buona presenza nella sua vita. Suo padre, Stefano Codegoni, ha un ottimo rapporto con Sophie, merito anche del suo lavoro, in quanto è il titolare di uno dei locali più in voga della movida di Milano. Sophie ha anche un fratello, più piccolo di 8 anni, al quale è molto legata e dice di considerare quasi come un figlio. La sua prima esperienza lavorativa l’ha vissuta quando era solo un’adolescente, come indossatrice per Chiara Ferragni.

Grazie a questa esperienze e alle conoscenze di suo padre, Sophie entra molto presto nel mondo della moda. Anche dopo la sua partecipazione ad Uomini e Donne, continua a lavorare come modella e ad ampliare i suoi già numerosi contatti.

Dopo aver lavorato per diversi anni come modella per Chiara Ferragni, Sophie ha partecipato come tronista ad Uomini e Donne. Durante il suo percorso all’interno del programma si è concentrata principalmente su due ragazzi, Giorgio e Matteo. Tuttavia, la scelta finale è ricaduta su Matteo Ranieri.

Nonostante sembrasse una coppia molto affiatata, dopo circa 4 settimane la loro relazione è terminata.

Nel 2021 ha partecipato come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. Proprio all’interno della casa ha trovato l’amore in Alessandro Basciano. Una volta terminato il programma, i due sono andati a vivere insieme.

Sophie Codegoni, tutte le curiosità sull’ex gieffina

Sophie tiene molto al suo fisico e già prima di lavorare come modella, praticava tanto sport. Non ha molti tatuaggi, ma dalle sue foto è possibile notare una scritta sulla spalla e un occhio egizio, ma non ha mai dato spiegazioni sul significato.

Non si sa nel corso della sua vita ha fatto ricorso alla chirurgia estetica, ma sembra che rispetto al passato le sue labbra siano più gonfie e il naso più sottile.