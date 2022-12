Uomini e Donne, due corteggiatrici litigano paurosamente in studio: tronista in difficoltà, la reazione del pubblico

Le anticipazioni della puntata del 2 dicembre 2022 di Uomini e donne vedranno innanzitutto al centro delle polemiche il cavaliere Biagio del trono over che sta intraprendendo una conoscenza con la dama Silvia. L’uomo ha affermato di non voler uscire solo con la donna ma di voler conoscere anche altre persone. Al contrario Silvia ha deciso di continuare la frequentazione solo con Biagio, escludendo qualsiasi altro cavaliere. Ciò porterà a numerose critiche da parte del pubblico e degli opinionisti dello studio di Maria De Filippi, ovvero Gianni Sperti e Tina Cipollari. Un altro cavaliere su cui verrà puntata l’attenzione sarà Riccardo Guarnieri che sta conoscendo la dama Gloria.

Quest’ultima sembra essere molto presa dal pugliese mentre lui si è dichiarato poco geloso della donna. Proprio per tale motivo alcuni dei protagonisti del programma inviteranno Gloria a fare molta attenzione e a prendere le distanze dallo storico ex di Ida Platano.

Uomini e donne anticipazioni: cosa accadrà nella puntata del 2 dicembre 2022

Secondo le anticipazioni di Uomini e donne, nella puntata del 2 dicembre 2022 ci saranno ancora scintille tra la tronista Lavinia e i suoi corteggiatori. In particolar modo la bella tronista si scontrerà con il casertano Alessio Corvino con il quale già nelle puntate precedenti c’erano state delle forti discussioni.

I due sembrano non trovare un punto d’incontro dal momento che Lavinia non si fida più del ragazzo e per questo non lo ha portato in esterna.

Al contrario, la tronista sembra essersi avvicinata sempre di più ad Alessio Campoli (vecchia conoscenza nello studio di Maria De Filippi perché già corteggiatore in passato di Angela Nasti). Anche il tronista Federico Nicotera si troverà in una situazione di confusione tra le due corteggiatrici Carola e Alice. Il giovane sembra essersi avvicinato molto a entrambe, tanto da essere quasi vicino a una scelta.

Tuttavia la vicinanza con Alice porterà la corteggiatrice Carola ad avere forti discussioni con Federico.