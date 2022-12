Charlie Gnocchi, conoscete la moglie Elisabetta? È una donna bellissima, la loro è una grande storia d’amore

Tra i vari concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip, c’è anche il conduttore televisivo Charlie Gnocchi. Il noto fratello d’arte si è fatto notare per numerose situazioni alquanto particolari all’interno della casa più spiata d’Italia. Ecco cosa c’è da sapere in merito alla vita privata del personaggio originario di Fidenza, che al momento della sua presentazione all’inizio dell’esperienza nel reality show di Canale 5 si è definito come il cialtrone dello spettacolo.

Charlie Gnocchi, le origini: il rapporto con Gene Gnocchi

Nato a Fidenza, in provincia di Parma, il 29 gennaio del 1963, Charlie Gnocchi è nato con il nome di battesimo di Carlo Ghiozzi.

Nel corso degli anni, si fa conoscere soprattutto in qualità di conduttore radiofonico e la sua voce diventa ben riconoscibile per un ampio pubblico. Suo fratello è il noto attore comico e conduttore Gene Gnocchi, ma anche altri tre fratelli, Alberto, Federico e Andrea, e una sorella, Elena. Nonostante la carriera nel mondo dello spettacolo, non ha mai lasciato in secondo piano la sua passione per la nobile arte della pittura e ha organizzato varie mostre in diverse città italiane.

Charlie Gnocchi e la relazione con Elisabetta Randolfi

Charlie Gnocchi non ama molto parlare della propria vita privata.

Il concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è stato sposato per diversi anni e ha avuto una figlia di nome Carolina. Altri due figli, Antonio e Maria, sono invece nati dalla relazione con la donna italo-finlandese Elisabetta Randolfi. Per quanto riguarda il mondo social, Charlie è molto attivo su Instagram e pubblica numerose immagini con famiglia, amici e colleghi.

Possiede anche account su Twitter e Facebook, ma non vengono utilizzati da diversi anni.

Il mondo dello spettacolo

Charlie Gnocchi è stato chitarrista presso il complesso di suo fratello Gene e conduce sulla radio RTL 102.5 la trasmissione No problem – W l’Italia, in onda durante i week-end insieme ad Alessandro Greco.

E’ stato per diversi anni inviato di Striscia la notizia e ha scritto tre libri. La sua avventura nel GP Vip va avanti con vicende alterne, ma continua a farsi vedere mettendo in evidenza la propria personalità.